Сотрудница, накладывавшая рукой еду в столовой благовещенской школы, решила уволиться

Сотрудница, которая накладывала рукой еду для учащихся в столовой школы № 23 Благовещенска, подала заявление на увольнение. Как сообщил директор комбината школьного питания Максим Хименко, это произошло после публикации на Амур.инфо.

По его словам, 19 мая, когда стало известно об инциденте, было проведено служебное расследование, в ходе которого установили, что на пищеблоке имелись одноразовые перчатки, а также приборы для раздачи пищи.

«Свой поступок заведующая производством объяснила тем, что день был тяжелым, она закрутилась и забыла надеть перчатки перед раздачей», – говорит Максим Хименко.

Он отметил, что сотрудница долгое время проработала на предприятии, ранее дисциплинарных взысканий не имела. Женщина прошла медицинский осмотр, ей поставлены все необходимые прививки.

Максим Хименко принес извинения школьникам и родителям. Он пообещал, что в дальнейшем таких ситуаций не повторится.

Как сообщало Амур.инфо, в столовой школы № 23 Благовещенска сняли на видео, как сотрудница накладывает еду для учащихся без перчаток. Ситуация обернулась скандалом. Родители опасались за здоровье своих детей. Раздатчице объявили выговор.

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Александр Авдеев