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Сотрудница, накладывавшая рукой еду в столовой благовещенской школы, решила уволиться

Сотрудница, накладывавшая рукой еду в столовой благовещенской школы, решила уволиться

Сотрудница, которая накладывала рукой еду для учащихся в столовой школы № 23 Благовещенска, подала заявление на увольнение. Как сообщил директор комбината школьного питания Максим Хименко, это произошло после публикации на Амур.инфо.

По его словам, 19 мая, когда стало известно об инциденте, было проведено служебное расследование, в ходе которого установили, что на пищеблоке имелись одноразовые перчатки, а также приборы для раздачи пищи.

«Свой поступок заведующая производством объяснила тем, что день был тяжелым, она закрутилась и забыла надеть перчатки перед раздачей», – говорит Максим Хименко.

Он отметил, что сотрудница долгое время проработала на предприятии, ранее дисциплинарных взысканий не имела. Женщина прошла медицинский осмотр, ей поставлены все необходимые прививки.

Максим Хименко принес извинения школьникам и родителям. Он пообещал, что в дальнейшем таких ситуаций не повторится.

Как сообщало Амур.инфо, в столовой школы № 23 Благовещенска сняли на видео, как сотрудница накладывает еду для учащихся без перчаток. Ситуация обернулась скандалом. Родители опасались за здоровье своих детей. Раздатчице объявили выговор.

Просмотров всего: 2631

#дети #здоровье #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Кортик

    Кортик
    3 часа назад

    довели женщину уроды

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Забыла надеть перчатки?! А ложку взять не догадалась? капец просто, свинья натуральная, плевать на детей ей, взрослым вряд ли бы стала так накладывать.(((

  • Femme

    Femme
    3 часа назад

    Мне вообще не понятно. Она закрутилась, забыла одеть перчатки. Да пусть бы ложкой-поварежкой накладывала без перчаток, тогда было бы понятно - замоталась. А тут просто голой лапой - шлёп! - на тарелку кашу!!! Дома тоже рукой накладывает? Или, может, ногой???? А борщ она как наливать будет? Ртом?

    Я в шоке от увиденного

  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Раньше замечаний не было , так если бы на видео не сняли , ещё бы лет 15 замечаний не было . Спасибо оператору

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    что значит "забыла"? Такие действия делаются на автомате, как к примеру, включить воду, если собираешься мыться...или снять одежду перед тем, как принять ванну...взять ложку, чтобы поесть суп...Или дома она тоже без ложки ест....

  • sinoptik

    sinoptik
    3 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    что значит "забыла"? Такие действия делаются на автомате, как к примеру, включить воду, если собираешься мыться...или снять одежду перед тем, как принять ванну...



    тоже не понятно))) На автомате вообще-то ложку берут.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    Вот и еще одну судьбу человека труда сломало амур инфо с начало водитель автобуса теперь раздатчица

    доколе

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    Увольняется, туда ей и дорога. Меня другое волнует: где она собирается работать?

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Генрих VIУвольняется, туда ей и дорога. Меня другое волнует: где она собирается работать?


    что бы случайно не посетить это заведение?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    2 часа назад

    alex 3

    Генрих VI

    Увольняется, туда ей и дорога. Меня другое волнует: где она собирается работать?



    что бы случайно не посетить это заведение?



    Именно!

  • medium

    medium
    2 часа назад

    от того, что если бы она была бы в перчатках и накладывала бы все равно еду рукой, легче точно не стало бы думаю. Что за первобытное или даже свинское отношение??! Накладывать рукой!!! да ахренеть можно.

  • Дмитрий1959

    Дмитрий1959
    2 часа назад

    да в комбинате все такие работники-посмотрите 10 школу

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Елена2Раньше замечаний не было , так если бы на видео не сняли , ещё бы лет 15 замечаний не было . Спасибо оператору


    +++++

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    mediumот того, что если бы она была бы в перчатках и накладывала бы все равно еду рукой, легче точно не стало бы думаю. Что за первобытное или даже свинское отношение??! Накладывать рукой!!! да ахренеть можно.


    Когда перчатки одноразовые надеты-это гигиенично, но не эстетично. В этом случае можно простить. А когда голыми руками-это нонсенс.

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Реально свинья... Даже в перчатках накладывать еду руками полный бред...

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Харей бы её окунуть в этот котелок...

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    Такое ощущение что с первобытного мира возникла... Поварёшка...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    я б не додумалась до такого рационализма, хоть в перчатках хоть без)

    может ей простейшие уроки надо было дать по культуре и этикету прежде чем увольнять,хотя...

  • Кайзер

    Кайзер
    1 час назад

    По башке её надо было дать... кастрюлей...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Акционер2016

    Вот и еще одну судьбу человека труда сломало амур инфо с начало водитель автобуса теперь раздатчица

    доколе



    Ибо нефиг нарушать!



  • elkin-palkin

    elkin-palkin
    1 час назад

    То что голой рукой накладывает это конечно плохо, но вы обалдеете если узнаете что многие салаты в ресторанах так же формируются рукой, и перчатки повара тоже забывают одевать. А еще вас не смущает что шаверму вам руками заворачивают, блины с начинкой в горпарке тоже руками делают? Причем в отличии от столовой на многих шавермошных даже умывальников нет, об халат вытер и вперед...

    То что делала раздатчица это конечно не эстетично и потенциально типа заразно, но не повод для травли и публикации в СМИ. Достаточно было на месте показать видео директору школы. Я уж молчу про то что можно лично наехать на эту раздатчицу (я бы так и сделал). Но есть такая категория людей, которым главное не решить проблему, а главное побольше потрындеть. Наши же местные новости как всегда хватаются за все, лишь бы увеличить посещаемость, не думая о том насколько последствия будут соответствовать проступку.

    Завтра покажут как какой-нибудь малец в кустах за углом по нужде сходил. И начнется - на форуме: - куда смотрят родители, где они вообще были, его не контролируют, завтра наделает посреди улицы!

    На местных новостях: - пользователи социальных сетей нашли ребенка который справлял нужду среди зеленых насаждений, родители от комментариев отказываются... Органы опеки проведут дополнительную проверку качества проживания ребенка в семье... Психолог пообщался с малолетним правонарушителем и выявил ряд проблем с воспитанием ребенка, дело передано в прокуратуру...

    Браво! Аминь.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    elkin-palkin

    Завтра покажут как какой-нибудь малец в кустах за углом по нужде сходил. И начнется - На форуме: Куда смотрят родители, где они вообще были, его не контролируют, завтра наделает посреди улицы!

    На местных новостях: Установлена личность ребенка который справлял нужду среди зеленых насаждений, родители от комментариев отказываются... Органы опеки проведут дополнительную проверку качества проживания ребенка в семье... Психолог пообщался с малолетним правонарушителем и выявил ряд проблем с воспитанием ребенка...

    Браво! Аминь.



    Отчего же завтра!



    Уже сейчас надо начинать.



    Может тогда и меньше вандализма на кладбищах и памятниках будет.



  • Одисей

    Одисей
    44 минуты назад

    elkin-palkin

    То что голой рукой накладывает это конечно плохо, но вы обалдеете если узнаете что многие салаты в ресторанах так же формируются рукой, и перчатки повара тоже забывают одевать. А еще вас не смущает что шаверму вам руками заворачивают, блины с начинкой в горпарке тоже руками делают? Причем в отличии от столовой на многих шавермошных даже умывальников нет, об халат вытер и вперед...

    То что делала раздатчица это конечно не эстетично и потенциально типа заразно, но не повод для травли и публикации в СМИ. Достаточно было на месте показать видео директору школы. Я уж молчу про то что можно лично наехать на эту раздатчицу (я бы так и сделал). Но есть такая категория людей, которым главное не решить проблему, а главное побольше потрындеть. Наши же местные новости как всегда хватаются за все, лишь бы увеличить посещаемость, не думая о том насколько последствия будут соответствовать проступку.

    Завтра покажут как какой-нибудь малец в кустах за углом по нужде сходил. И начнется - на форуме: - куда смотрят родители, где они вообще были, его не контролируют, завтра наделает посреди улицы!

    На местных новостях: - пользователи социальных сетей нашли ребенка который справлял нужду среди зеленых насаждений, родители от комментариев отказываются... Органы опеки проведут дополнительную проверку качества проживания ребенка в семье... Психолог пообщался с малолетним правонарушителем и выявил ряд проблем с воспитанием ребенка, дело передано в прокуратуру...

    Браво! Аминь.





    Кстати один такой малец, который видимо ссал посреди улицы вырос уже лет до 60-70 и продолжает это делать на глазах у прохожих, считая что он немного псыкнет на угол здания и никто не заметит, часто его вижу на углу Амурская-Шевченко, он там еще милостыню просит



  • sinoptik

    sinoptik
    10 минут назад

    а вот с этим соглашусь на все 100%

    elkin-palkin

    То что делала раздатчица это конечно не эстетично и потенциально типа заразно, но не повод для травли и публикации в СМИ. Достаточно было на месте показать видео директору школы. Я уж молчу про то что можно лично наехать на эту раздатчицу (я бы так и сделал). Но есть такая категория людей, которым главное не решить проблему, а главное побольше потрындеть.

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