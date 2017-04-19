В Сергеевке и Дмитриевке уничтожили больных бруцеллезом коров

Коров из крестьянско-фермерских хозяйств Сергеевки Благовещенского района и Дмитриевки Ивановского района, у которых в мае обнаружили бруцеллез, уничтожили.

В мае 2017 года на территории Приамурья зарегистрировано два хозяйства, где обнаружили крупных рогатых, зараженных бруцеллезом. После того как ветеринары подтвердили пробы, управление ветеринарии и племенного животноводства по Амурской области ввело в КФХ ограничительные мероприятия и провели убой больных животных, запретив вывоз и продажу молока и продукции животного происхождения.

Сейчас за работниками, контактировавшими с заражённым скотом, ведётся медицинское наблюдение, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области

Бруцеллез – опасное заболевание, которое может передаваться от животного к человеку. В группу риска заражения попадают люди, работающие с животными и с мясной или молочной продукцией.

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Анастасия Болотина