Первый канал оштрафован на 600 тысяч рублей за песню «Тёмная ночь» в шоу «Голос»

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Девятый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с Первого канала 600 тысяч рублей за использование в телепередаче «Голос. Финал» песни «Тёмная ночь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Российское агентство правовой и судебной информации.

Таким образом суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который осенью 2016 года отклонил иск компании «Национальное музыкальное издательство» с требованием взыскать с телеканала 1 миллион рублей компенсации.

По мнению истца, Первый канал незаконно использовал 25 и 26 декабря 2015 года «музыкальное произведение с текстом песни “Тёмная ночь” в переработанном виде» и тем самым нарушил права «Национального музыкального издательства».

Как пояснил Арбитражный суд столицы, телеканал предоставил доказательства выплаты авторам соответствующего вознаграждения. Утверждения «Национального музыкального издательства» о том, что ответчик переработал песню, суд отклонил, поскольку эти «утверждения не подтверждены доказательствами», говорилось в постановлении суда.

Песню «Тёмная ночь» написали композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов в 1943 году для фильма «Два бойца». Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.

По результатам социологического исследования, проведённого в 2015 году журналом «Русский репортёр», текст песни занял 25-место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в числе прочего, русскую и мировую классику.

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Алексей Воскобойников