После инцидента со сбежавшими медведями оставшихся косолапых из Ивановки перевезут в Хабаровск

Из Ивановского дома природы в ближайшее время крупных животных перевезут в Хабаровский зоопарк. В путь отправятся три медведя, волк и рыси. Об этом рассказали руководители «Дома природы».

Сейчас в Ивановке остались трое взрослых медведей: бурые Маша и Миша и белогрудый Саша. Маша и Миша попали сюда из Иверского заказника. Медвежат выхаживали охотоведы, после того как браконьеры застрелили медведицу.

Медведей, которых застрелили в Ивановке 22 мая 2017 года, тоже звали Маша и Миша. Эти косолапые росли в «Доме природы» с детства. В февраля 2008 года медвежата уже сбегали из зоопарка.

Ничего страшного натворить медведи тогда не успели. Смотрители своими силами загнали их в клетки. 22 мая косолапые повторили побег. Но теперь они были уже взрослыми. . Из-за опасности, которую представляли животные, их застрелили: одного – местный охотовед, а второго – сотрудник полиции.

«Стражи правопорядка и сотрудники "Дома природы" пытались загнать их в клетку, но одно из животных стало вести себя агрессивно, стало кидаться на людей. Сотрудник полиции для защиты граждан от нападения опасного животного применил оружие», – рассказала заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Амурской области Элина Якубова.

Ивановский дом природы продолжит работать. Но содержаться в нем будут некрупные животные: птицы, лисы, еноты и другие.

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#животные #происшествия

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Нино Кохреидзе