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Амурчанин заплатит штраф за разведение костра в лесу в Тындинском районе

Амурчанин заплатит штраф за разведение костра в лесу в Тындинском районе
Фото: bgtrk.ru

23 мая на территории Амурской области работали 438 межведомственных групп, которые ликвидировали восемь возгораний. В Тындинском районе обнаружили мужчину, который развел костер в лесном массиве в районе шестого километра автодороги Тында – Восточный. Его привлекли к административной ответственности. Всего за сутки к административной ответственности привлечено четыре человека, составлено девять протоколов.

За минувшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано семь палов сухой растительности: в Бурейском, Мазановском, Магдагачинском, Благовещенском и Свободненском районах, а также в поселке Прогресс. На тушении было задействовано 37 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений области, 11 единиц техники.

Согласно данным Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС, 23 мая в области зарегистрировано семь термических точек на территории Ромненского, Зейского, Бурейского, Архаринского и Селемджинского районов.

На 24 мая I класс пожарной опасности установлен в Тындинском районе. II класс пожарной опасности установлен в двух районах Приамурья: Зейском и Селемджинском. В 15 районах – Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Магдагачинском, Свободненском, Завитинском, Ивановском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Серышевском, Сковородинском, Тамбовском и Шимановском – установлен III класс пожарной опасности. В Михайловском и Константиновском районах – IV класс пожарной опасности, сообщает амурское управление МЧС.

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#МЧС #пожары #природа #происшествия

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Комментарии
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  • LexA

    LexA
    28 минут назад

    напишите до какого режим и нельзя жарить шашлык в Благовещенске?

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