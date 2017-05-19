В Благовещенске «хаммер» сбил пешехода, а в Тынде автоледи наехала на велосипедиста

Фото: firtka.if.ua

23 мая в Амурской области были зарегистрированы два ДТП с пострадавшими. Одно из них случилось в Благовещенске, другое – в Тынде. В первом случае пострадал пешеход, в втором – травмы получил маленький велосипедист.

В 07:40 в Благовещенске на перекрестке Калинина – Пролетарская водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Hammer H3, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении пешеходу 1995 года рождения. Пешеход получил телесные повреждения.

В 18:15 в Тынде женщина-водитель 1992 года рождения, находясь за рулем Toyota Hilux Surf, сбила велосипедиста 2006 года рождения, который выехал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Ребенка госпитализировали, сообщает Амурская Госавтоинспеция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Екатерина PL