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В Благовещенске «хаммер» сбил пешехода, а в Тынде автоледи наехала на велосипедиста

В Благовещенске «хаммер» сбил пешехода, а в Тынде автоледи наехала на велосипедиста
Фото: firtka.if.ua

23 мая в Амурской области были зарегистрированы два ДТП с пострадавшими. Одно из них случилось в Благовещенске, другое – в Тынде. В первом случае пострадал пешеход, в втором – травмы получил маленький велосипедист.

В 07:40 в Благовещенске на перекрестке Калинина – Пролетарская водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Hammer H3, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении пешеходу 1995 года рождения. Пешеход получил телесные повреждения.

В 18:15 в Тынде женщина-водитель 1992 года рождения, находясь за рулем Toyota Hilux Surf, сбила велосипедиста 2006 года рождения, который выехал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Ребенка госпитализировали, сообщает Амурская Госавтоинспеция.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кайзер

    Кайзер
    49 минут назад

    Автокурица....

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    34 минуты назад

    Где там леди, если слово применяется только в негативном контексте?! Шаблонами думают, шаблона пишут. Лавров, ну скажи им!

  • Н.В.

    Н.В.
    25 минут назад

    на хаммере мужчина-куриц

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