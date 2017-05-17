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CBS: теракт в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди

CBS: теракт в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди
Фото: delphi.lv

Полиция назвала имя смертника, совершившего 22 мая теракт на стадионе в Манчестере, где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Им оказался 23-летний Салман Абеди, передаёт ТАСС со ссылкой на телекомпанию CBS.

По словам источника телекомпании, исполнитель теракта был известен властям Великобритании как человек, который может представлять потенциальную опасность.

По данным CBS, у входа на стадион, где проходил концерт, шла проверка, однако Абеди не пытался проникнуть в зал. Он привёл в действие взрывное устройство у выхода из контролируемой зоны, когда зрители стали покидать шоу.

Как сообщало Амур.инфо, мощный взрыв на крытом стадионе в Манчестере прогремел вечером в понедельник, 22 мая, сразу после завершения выступления Гранде. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, около 60 получили ранения различной степени тяжести.

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#происшествия

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