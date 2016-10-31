Для благовещенского экофестиваля заготовили 70 скворечников

Фото: stroim.club

28 мая в 12:00 в Первомайском парке Благовещенска пройдет экологический фестиваль «Журавли». Мероприятие, направленное на пропаганду бережного отношения к окружающей среде, проводится на средства муниципального гранта. Для него уже заготовили 70 скворечников и 300 деревянных значков.

По словам организатора фестиваля Яны Кольцовой, мероприятие затрагивает не только проблемы птиц, но и важный аспект экологического воспитания – проблему сортировки мусора. В парке будет оборудована точка сбора макулатуры. В зависимости от объема принесенной бумаги горожане получат в подарок авторскую открытку, скворечник или значок участника фестиваля в виде журавля из оригами. Пластиковые бутылки и пакеты будут обменивать на конфеты.

Так, скворечники вручат за пять килограммов макулатуры; значок – за три; авторскую открытку – за один килограмм макулатуры. И за каждую пластиковую бутылку или пакет будут выдавать по одной конфете.

В программе фестиваля также показ фильма об амурских журавлях амурского режиссера Анатолия Исаева, лекция по урбанистике, которую проведут представители Центра прикладной урбанистики, экомаркет, где представят экологическую продукцию местных производителей, а также товары российского производства, мастер-класс по оригами.

Итогом мероприятия станет установка стенда «Птицы Первомайского парка».

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#жизнь #природа

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Екатерина PL