На набережной Амура 28 мая ограничат движение пешеходов и велосипедистов

В воскресенье, 28 мая, с 11:00 до 14:00 на набережной реки Амур от улицы Калинина до сквера 40-летия ВЛКСМ будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов. Это связано с проведением амурского марафона здоровья в рамках III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока».

В рамках мероприятия пройдут забеги на 500, 1 000, 4 200 и 10 000 метров. Забег на 500 метров – семейный, в нем могут принять участие дети до 7 лет с родителями, к остальным забегам приглашают всех желающих. Регистрация участников состоится 28 мая в районе ротонды с 09:30 до 11:30.

Также в рамках мероприятия будет работать площадка ГТО, где можно ознакомиться с нормативами ГТО с учетом возрастной группы, а также проверить свои физические возможности в тестах: подтягивание, рывок гири, упражнение на гибкость, отжимание и прыжок с места. Торжественное открытие и начало мероприятия в 12:00.

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#здоровье

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Екатерина PL