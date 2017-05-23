На дальневосточных гектарах предложили открыть частные дома престарелых

Фото: minvr.ru

Предпринимателям, ведущим бизнес на Дальнем Востоке, предложили создать на дальневосточных гектарах частные дома престарелых. Предложение выдвинуто в качестве одной из бизнес-моделей для реализации агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«В настоящее время тема социальных сервисов для пожилых людей на Дальнем Востоке является одной из самых острых, а вопрос о появлении частных домов престарелых продиктован самой жизнью. При разработке бизнес-плана учитывалось, что этот рынок недонасыщен на 70 %, что гарантирует высокую востребованность услуг», – отметил разработчик идеи Алексей Кан.

Возможность получить бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар», а также меры государственной поддержки позволят быстрее запустить проект, считают авторы бизнес-модели. Создатели проекта полагают, что его реализация позволит сократить отток людей из региона и обеспечить им достойную старость. Для строительства одного дома престарелых нужны инвестиции в объёме 28,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Минвостокразвития.

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#Дальний Восток #российская власть #соцзащита

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Анастасия Болотина