Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:05 12

На дальневосточных гектарах предложили открыть частные дома престарелых

На дальневосточных гектарах предложили открыть частные дома престарелых
Фото: minvr.ru

Предпринимателям, ведущим бизнес на Дальнем Востоке, предложили создать на дальневосточных гектарах частные дома престарелых. Предложение выдвинуто в качестве одной из бизнес-моделей для реализации агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«В настоящее время тема социальных сервисов для пожилых людей на Дальнем Востоке является одной из самых острых, а вопрос о появлении частных домов престарелых продиктован самой жизнью. При разработке бизнес-плана учитывалось, что этот рынок недонасыщен на 70 %, что гарантирует высокую востребованность услуг», – отметил разработчик идеи Алексей Кан.

Возможность получить бесплатную землю по программе «Дальневосточный гектар», а также меры государственной поддержки позволят быстрее запустить проект, считают авторы бизнес-модели. Создатели проекта полагают, что его реализация позволит сократить отток людей из региона и обеспечить им достойную старость. Для строительства одного дома престарелых нужны инвестиции в объёме 28,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Просмотров всего: 254

#Дальний Восток #российская власть #соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    КРЯ!!! одобряет. Действительно, что может быть лучше, чем засунуть престарелых родителей подальше в тайгу ... пусть там на белочек-медведёв позырят.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Так очень удобно всё стареющее население России, распихать по тайге, чтобы пенсию не платить.

  • Н.В.

    Н.В.
    1 час назад

    Частные дома предполагают за плату. Это ведь бизнес , во только бы цена соответствовала уровню обслуживания, и денег хватило на это обслуживание.

  • trak

    trak
    46 минут назад

    Лучше офисы для администрации, от людей подальше всех чинуш,да и районы освоют быстрее.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    27 минут назад

    Да чё уж там , давайте сразу - частные кладбища .

  • не люблю

    не люблю
    20 минут назад

    за 28 лиммонов в чистом поле где нет коммуникаций, построить дом благоустроенный и т.д.вот сказочники, гы гы

  • vertex

    vertex
    15 минут назад

    Так и в государственных старики платят с пенсии, частные дома скорее, а- ля Бухенвальд будет, только чтобы ноги волокли да пенсию отдавали.

    Россейский пенсионер (от Волги до Енисея ) давно в Баден- Баденах, поют на гитаре о патриотизме, размахивая орденом от гаранта.

    Другой пенсионер в курортном городке в Баварии, поедая приготовленное свиное жаркое по-баварски ("GasthauseszumHirschberg") или пиццы «фрутти-маре» (итальянский ресторан «Maiwert- Vinothek»), ...Вечерами с деревянного балкона гостиничного двора глубоко вдыхаешь горный воздух и мечтательно взираешь на россыпь далеких огней и небесные звезды, прижимающиеся к снежной долине и отражающиеся в притихших водах Тегернзее. Короче, - зимняя сказка, которую способны озвучить только мелодии Моцарта или чудесно передать поэтические строки Федора Тютчева, любившего в свое время отдыхать с семьей на Тегернзее.

    Ну, а остальных в тайгу Дальнего востока, шишки кедровые добывать на прокорм.

  • Хмык

    Хмык
    10 минут назад

    Гыг. Всех в тайгу. На подножный корм. Очень ржачно.

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Агент Сигала назвал «ахинеей» информацию о получении актером «дальневосточного гектара»

    Агент получившего российское гражданство голливудского актера Стивена Сигала Анар Рейбанд опроверг информацию о том, что артист получит «дальневосточный гектар» в Приморском крае и построит на нем многофункциональный спортивный комплекс. Об этом Рейбанд сообщил ТАСС.

    Ранее появилась информация со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, что «Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье, о чем расскажет новый проект телеканала «Россия 1».

    Телезрителям, согласно этому сообщению, «подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Сигал, - от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность».

    «Это ахинея и дезинформация, - заявил агент. - Имя Стивена Сигала используют без нашего разрешения и без соответствующей договоренности. Если что-то находится на уровне идеи, нельзя это подавать как конкретный проект. Поражает, как люди умудряются делать такое».

    ТАСС, 23.05.17

    http://tass.ru/obschestvo/4272883

    http://www.debri-dv.ru/article/16403/agent_sigala_nazval_ahineey_informaciyu_o_poluchenii_akterom_dalnevostochnogo_gektara

  • Н.В.

    Н.В.
    9 минут назад

    А ведь хороший дом для престарелых это проблема, Кто ухаживал за престарелыми родственниками , меня поймут , это тяжело морально и физически. Сейчас задумываюсь о том ,что я не хочу обременять никого , не хочу, чтоб моей смерти ждали как избавление, Лучший вариант , это хороший дом , где можно за деньги , никого не обременяя дожить сколько отпущено.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    8 минут назад

    ...перепутали Россию с Канадой...

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    михалыч 2015

    ...перепутали Россию с Канадой...



    Кто - то, в Приморье делишки мутит используя имя Сигала.

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни
В России и мире

СКР: Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
Власть 3

На космодроме Восточный решено сократить количество стартовых столов
Общество 3

В Китае представили российско-китайский туристический маршрут, проходящий через Амурскую область