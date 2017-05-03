Умер актёр Роджер Мур, сыгравший Джеймса Бонда в 7 фильмах

Фото: lenta.ru

В Швейцарии скончался известный британский актёр Роджер Мур, известный как исполнитель роли агента 007 Джеймса Бонда. Актёр умер во вторник, 23 мая, в возрасте 89 лет. Печальную новость сообщили родственники артиста, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на BBC News.

В семье Мура заявили, что актёр скончался после «короткой, но отважной» борьбы с раком. Похороны, согласно завещанию покойного, пройдут в Монако.

Роджер Мур сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах – «Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983) и «Вид на убийство» (1985).

Оставив популярную во всём мире бондиану, артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. За благотворительную работу Роджер Мур в 1999 году награждён орденом Британской империи 3 степени Commander, а в 2003 году – орденом Британской империи 2 степени «Knight Commander (KBE)» с присвоением титула Рыцаря. Причисление к рыцарству стало для Роджера Мура ответом на нападки критиков. По его собственным словам, эта награда – самая дорогая для него, поскольку это оценка его деятельности более чем за десять лет работы в ЮНИСЕФ.

В начале 1950-х Мур работал в качестве модели для печатной рекламы трикотажа, что принесло ему забавное прозвище «Большие рейтузы». Также он рекламировал широкий спектр других продуктов таких, как зубная паста. Многие критики считают, что именно так Мур смог утвердиться в качестве актёра. Его наиболее известное появление на экране состоялось 27 мая 1950 года в пилотном номере программы «Гостиная детектива».

Хотя Мур выиграл контракт с MGM в 1950-х, фильмы с его участием не оказались успешными. Как он шутил, «в MGM (кинокомпании) RGM (Роджер Джордж Мур) оказался NBG (not bloody good – не сильно хорошим)». Однако время всё расставило по своим местам, и сегодня Мур по праву считается одним из лучших исполнителей Джеймса Бонда.

Просмотров всего: 58

#кино #память

распечатать

Алексей Воскобойников