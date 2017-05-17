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Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни

Кадыров выступил за запрет выпускных вечеров в школах Чечни
Фото: КП

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить проведение школьных выпускных вечеров в зданиях учебных заведений республики. Поводом для этого стали многочисленные жалобы родителей выпускников на обязательные денежные сборы на организацию торжеств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Чечни.

«Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера. Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой – они будут проводиться вне стен школ. Теперь это будут решать на добровольной основе сами родительские комитеты и выпускники», – заявил Кадыров.

Он также уточнил, что родители, чьи дети хотят принять участие в торжествах, могут организовать выпускные «по своему усмотрению» в местных кафе и ресторанах. «Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно. Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Ещё раз повторяю – выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен», – подчеркнул глава республики.

В этом году в Чеченской Республике школу заканчивают 7,418 тысячи выпускников.

Как сообщало Амур.инфо, власти Белгородской области запретили выпускникам школ региона проводить выпускные вечера на природе. Соответствующий документ был подписан заместителем губернатора области и начальником местного департамента образования Натальей Полуяновой. Позже власти региона пояснили РБК, что этот запрет носит рекомендательный характер.

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#праздники #российская власть #школа

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