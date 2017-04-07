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Телеканал «ТНТ-Благовещенск» организовал лучшую промоакцию в России

Телеканал «ТНТ-Благовещенск» организовал лучшую промоакцию в России

Федеральный канал ТНТ объявил итоги акции «Лучшая промоакция месяца» за апрель, где впервые участвовал и «ТНТ-Благовещенск». Телекомпания получила первый приз и 600 000 рублей.

Всего в промоакции приняли участие 13 российских городов. Задачей сотрудников ТНТ было провести акцию по популяризации сериала «Филфак».

Конкурс проходил в трёх категориях – по количеству населения в городах-номинантах. Благовещенск стал лучшим в категории городов с населением от 100 до 500 тысяч человек.

«ТНТ-Благовещенск» организовал яркую рекламную кампанию, охватившую весь город. Телевизионщики разработали и подготовили литературный «Филфак-энкаунтер», провели акции «Культурный пассажир» и «Читай меня полностью», акцию «Подарок за находку», интегрировались в популярную интеллектуальную игру QUIZ с заданиями по проекту «Филфак», а также провели конкурс видеосюжетов по проекту «Филфак».

«Мы впервые решили поучаствовать в таком конкурсе, мы наблюдали за другими городами в подобных акциях и видели, что нам участие тоже под силу. Хотели придумать что-то особенное и были настроены на победу. И сейчас мы очень рады!» – поделилась промоменеджер «ТНТ-Благовещенск» Татьяна Водопьянова.

Куда пойдут призовые деньги, в телекомпании пока не определились, 600 000 рублей после уплаты налогов организация сможет потратить на собственные нужды.

«Почувствуйте нашу любовь материально!» – пожелали федералы местным телеканалам.

«ТНТ–Благовещенск» собирается до конца года поучаствовать в подобном конкурсе ещё раз, чтобы закрепить успех.

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#жизнь #конкурсы #ТВ #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • Бодрячок

    Бодрячок
    39 минут назад

    Акция может и лучшая. Но сериал один из самых тупых и дегродированных, который был на ТНТ

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