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В Бурейском районе задержали мужчину с банкой гашишного масла

В Бурейском районе задержали мужчину с банкой гашишного масла

На стационарном посту в Бурейском районе внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль, который несколько раз проезжал мимо поста. Инспекторы ДПС проследовали за машиной. Водитель, доехав до лесополосы, остановился и скрылся в лесном массиве. Через некоторое время он вышел с пакетом в руках. Увидев сотрудников полиции, мужчина попытался от него избавиться.

В ходе осмотра места происшествия стражи правопорядка обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилось четыре медицинских шприца и стеклянная банка с веществом темного цвета. Полицейские задержали гражданина 1982 года рождения. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишным маслом весом более 500 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает амурское управление МВД.

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#закон #происшествия

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