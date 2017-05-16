Пенсионер подрабатывал изготовлением оружия: обзор прессы

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О чем пишут СМИ, рассказал в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. А пишут они о том, что ученые создают продукты с электронным вкусом; о том, чем опасна одышка; о том, что искусственный интеллект скоро вытеснит на обочину жизни людей, а также исследуют вопрос, есть ли в Приамурье нефть.

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Сегодня «Российская газета» рассказывает о пенсионере, которому, как и большинству пенсионеров страны, не хватало пенсии, и он взялся за подработку. Явление обычное, согласитесь. Оборудовав в своей квартире мастерскую, он изготавливал своими руками качественное оружие и взрывчатку. Помимо уже готовых к использованию револьверов и пистолетов, у него обнаружили еще и детали, из которых можно было собрать два пулемета, три карабина и пару гранатометов. Последние, судя по всему, были заказаны для уж очень зарвавшихся должников. Спалили мастера-золотые руки, явно свои, заказчики.

Также в номере

Из забавного Павел Андреевич рекомендовал бы прочесть небольшую заметку «Каша со смаком». Она о том, что ученые создают продукты с электронным вкусом. Сейчас для того, чтобы пища выглядела более притягательной, ее пичкают всевозможными добавками, большинство из которых – яды замедленного действия. Но скоро придет время, когда у всех слюнки потекут даже на рыбий жир, поскольку он будет обладать целым букетом притягательных свойств. Чтобы долго не копаться в деталях технологий, обозреватель говорит просто: ученые из Японии и Сингапура создают электронные обманки, при помощи которых увеличатся продажи неходовых товаров. По сути обозреватель объяснил верно. А подробности – в «РГ».

Напишут же такое

Кстати, о еде. В «АиФ» обращает на себя внимание подборка материалов под общим заголовком «Что надо есть обязательно». А есть надо рыбу и творог, а пить – тот самый рыбий жир.

После того как читатели облизнутся, автор обзора рекомендует приступить к чтению заметок о том, зачем России дружба с Китаем. Правда, на его непросвещенный взгляд, вопрос «зачем» здесь неправомерен. Дружба она или есть – или нет. Она не должна строиться на выгоде. «Но простите, если что не так сказанул», – пишет Павел Савинкин.

Очень интересно

Еще в «АиФ» у него вызвали интерес интервью с историком Дмитрием Болотиным на тему 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции – раз. Публикация о том, чем опасна одышка (серьезный симптом инфаркта, между прочим) – два. Статья о замечательном русском художнике Кустодиеве (кто знает, что в результате тяжелой болезни он был обездвижен?) – три.

Ну и, конечно, обозреватель с большим вниманием прочел заметку под заголовком «Есть ли в Приамурье нефть». Как все понимают, неплохо обладать хотя бы небольшой скважинкой.

«Нда… Но даже если нефть и есть, то нам с вами скважинка «не светит», – с грустью отмечает автор обзора.

Полный абзац

В «Моей Мадонне» на одной странице встретились два материала о совершенно противоположном отношении к нашему наследию. В одном из них говорится о том, как добровольцы (спортсмены свободненского спортклуба «Багратион») спасли от уничтожения временем и забвения обелиск на месте боев (в 1919 году) с японскими интервентами. В другом – о том, как ушумунские недоросли разбили памятник Ленину, установленный на привокзальной площади еще в 1939 году.

Судя по интернет-комментариям, у отморозков-вандалов много сторонников. И, вздохнув, Павел Андреевич переключается на «Комсомольскую правду».

На посошок

В «Комсомольской правде» пишут о том, какой недвижимостью обладает внук Пугачевой Никита (ему особо нефтяная скважинка и не нужна).

Еще здесь о том, что к 2050 году доминирующим классом станут так называемые лишние люди: искусственный интеллект и роботизация вытеснят на дорогу жизни большинство населения.

Еще здесь публикуют фотографии звезд без грима и фотошопа. Страшно.

Ну и еще о том, на что с июня будут расти цены. Правда, непонятно, почему за точку отчета взят июнь, учитывая, что цены на все растут постоянно.

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#СМИ

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Нина Гвоздкова