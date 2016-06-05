Телемарафон «Крылья» в помощь больным детям стартует 4 июня

«Альфа-канал» дает старт благотворительному телемарафону «Крылья». Четвертый год подряд телекомпания вместе жителями области собирает деньги на лечение амурских детей. Средства нужны на программу реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Также помощь необходима двухлетней Жене Дудченко и трехлетнему Арсению Реснянскому.

У маленькой жительницы Благовещенска с рождения артрогрипоз с деформацией позвоночника. Это редкое заболевание скелетно-мышечной системы. Уже в недельном возрасте Женю загипсовали, в три месяца сделали операцию, это не считая бесконечных массажей и других процедур. Но благодаря им малышка пошла – это случилось после реабилитации в Санкт-Петербурге прошлой осенью. Сейчас лечение девочка проходит в Москве, в Российской детской клинической больнице.

«У нас просто прямые пальчики, они не сжимаются ни в кулачок, никак. Она ходит у нас на носочках, и руки у нас влево, отвод влево. Коленочки у нас не разгибаются, вот для чего нам и нужен аппарат – для ходьбы. Сегодня у нас будет первая процедура, будем выравнивать спинку и пальчики разрабатывать», – рассказала мама Жени Дудченко Татьяна Дудченко.

Лечение девочка проходит по квоте, а деньги нужны на дорогостоящий аппарат для ходьбы с поясничным корсетом. Он стоит около 200 тысяч рублей. Собрать средства нужно как можно быстрее, у Жени стал расти горб.

В рамках телемарафона «Крылья» организаторы призывают амурчан помочь и Арсению Реснянскому. Малыш вместе с мамой уже два года живет в Корее и проходит лечение в госпитале Северанс при медицинском колледже университета Енсе.

В 5 с половиной месяцев у Арсения Реснянского из села Константиновка выявили аппендицит. Этот диагноз в таком раннем возрасте ставят очень редко. После операции у мальчика развился тяжёлый сепсис. Малыш перенёс несколько хирургических вмешательств, но его состояние не улучшалось. Тогда родные продали дом в родном селе и улетели на лечение в Корею.

Сейчас Арсению требуется трансплантация тонкого кишечника, его уже поставили в очередь на донора в корейской базе. После операции Арсению нужна будет реабилитация. На это требуется огромная сумма – больше 33 миллионов рублей. Лечение уже сейчас проводят в долг.

Помочь Жене Дудченко, Арсению Реснянскому, а также другим маленьким амурчанам можно на телемарафоне «Крылья». Четвертый год подряд «Альфа-канал» при помощи амурского отделения «Российского детского фонда» и неравнодушных зрителей собирает деньги больным детям. Марафон пройдет 4 июня.

«Мы хотим сделать так, чтобы благотворительность стала частью нашего общества, и мы уже получили добро от известных бизнесменов, политиков, просто уважаемых людей в городе. Крупные компании начали перечислять деньги. Мы понимаем, что людей хороших много, их гораздо больше, чем людей равнодушных», – сказала координатор благотворительного марафона «Крылья» Оксана Руденко.

В прошлом году марафон «Крылья» всего за один день собрал почти 400 тысяч рублей. Средства пошли на реабилитацию детей с диагнозом ДЦП. Их лечили с помощью кинезиотерапии.

«Когда в прошлом году мы телемарафон проводили, мы собирали деньги на 16 ребятишек. На эту сумму мы нашли возможность провести реабилитацию 30 ребятишкам. Мы еще и сэкономили и купили одной девочке с диагнозом ДЦП специальный костюм. В нем мама девочки возила ее в Москву. То есть этот проект нужен», – отметила председатель правления амурского регионального отделения «Российского детского фонда» Елизавета Москалец.

В день марафона, 4 июня, горпарк организует развлекательную программу с участием артистов областной филармонии, в парке будут дежурить волонтеры. Позже на площади ОКЦ состоится благотворительный рок-концерт. Ящики для сбора денег поставят и в крупных торговых центрах. Кроме того, 4 июня в студию «Альфа-канала», по традиции, придут известные политики, бизнесмены, общественники, чтобы помочь детям.

К тому же волонтеры будут дежурить в День города, 3 июня, возле горпарка, Общественно-культурного центра и на торговых точках.

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Екатерина PL