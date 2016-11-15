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СКР: Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции

СКР: Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции
Фото: chr.mk.ru

Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере)», – сказала представитель СКР.

В ночь на 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева. Чиновнику предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до середины лета. Защита просила о более мягкой мере пресечения, но в этом ей было отказано.

Как уточнили в Следственном комитете, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым двух миллионов долларов за выданную возглавляемому им ведомству положительную оценку, которая позволила «Роснефти» реализовать сделку по приобретению госпакета акций «Башнефти» за полцены.

15 ноября президент России Владимир Путин освободил арестованного министра от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Спустя две недели на имущество Улюкаева был наложен обеспечительный арест.

В январе 2017 года СКР арестовал 15 объектов недвижимости и средства, принадлежащие экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву, на сумму 564 миллиона рублей.

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#криминал #российская власть #суды

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