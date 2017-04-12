На космодроме Восточный решено сократить количество стартовых столов

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С четырех до двух предполагается сократить количество стартовых столов для семейства ракет-носителей типа «Ангара» на космодромах Плесецк и Восточный. Это обсудили на закрытом совещании в правительстве России, сообщает «Коммерсант».

По данным источника в космической промышленности – одним из основных вопросов стало развитие инфраструктуры на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный на период до 2025 года. Первые варианты федеральной целевой программы оценивались экспертами в сумму около 1 триллиона рублей, но под давлением финансово-экономического блока правительства сумму сократили примерно на четверть. Общая сумма программы, которую глава «Роскосмоса» называл в декабре 2016 года, должна была составить примерно 550 миллиардов рублей. Из нее более 400 миллиардов планировалось пустить на Восточный, а остальные средства – на реконструкцию и модернизацию объектов Байконура и военного космодрома Плесецк.

Однако в понедельник по итогам совещания Игорь Комаров сообщил, что федеральная целевая программа внесена в правительство: «Я думаю, что с лимитом финансирования мы готовы уложиться в объем порядка 340 миллиардов рублей». По его словам, «вероятна определенная оптимизация стартовых сооружений» и, кроме того, «благодаря этой программе будет обеспечено дальнейшее развитие наших отношений с Казахстаном и развитие совместных проектов».

По сведениям «Коммерсанта», «определенная оптимизация» подразумевает отказ от строительства четырех стартовых столов для космического ракетного комплекса «Ангара»: в Плесецке и на Восточном будет размещаться по одному старту. Причем строительство стартового сооружения на Восточном будет вестись при помощи Минобороны, которое закладывало средства на возведение второй площадки в Плесецке. Таким образом, «Роскосмосу» удастся без серьезных потерь компенсировать сокращение объема федеральной программы, а военные будут использовать его для выведения своих аппаратов. Вместе с тем, на совещании было принято решение отказаться от строительства на Восточном отдельного монтажно-испытательного корпуса для «Ангары» и космических аппаратов. Вместо этого будут использовать уже построенные корпуса для ракет «Союз-2» и спутников.

В понедельник вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что все программы, которые запланированы на Восточном, изменений не претерпели. «К 2021 году мы планируем обеспечить пуск “Ангары”, поэтому стартовый стол строится. Уже после 25-го года мы должны будем обеспечить пуск ”Ангары” уже с водородным блоком», – подчеркнул вице-премьер.

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Нино Кохреидзе