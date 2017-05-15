Россияне рассказали, какой доход обеспечит им «нормальную жизнь»

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Среднестатистической российской семье, состоящей из трёх человек, для «нормальной жизни» требуется 83 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования, проведённого холдингом «Ромир», передаёт РИА Новости.

Как отмечают социологи, средний желаемый семейный доход в текущем году вырос на 15 % по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования выяснилось, что каждая шестая российская семья сможет «нормально жить» на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных устроит доход от 45 до 120 тысяч. Ещё 22 % не согласны экономить на себе и своих близких – по их мнению, члены семьи в совокупности должны зарабатывать ежемесячно не менее 120 тысяч рублей.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что рост «финансовых аппетитов» наших соотечественников заметно превысил годовую инфляцию. При этом расхождение между средним реальным (71 800 рублей) и желательным (83 600 рублей) семейным доходом достигло самой высокой отметки за все годы измерений.

В соцопросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минтруда отметили, что самый высокий средний оклад в России зафиксирован у сотрудников финансовой сферы. Наименьший доход, по данным ведомства, – у сельхозработников.

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#жизнь #экономика

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Алексей Воскобойников