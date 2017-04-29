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сегодня, 09:24 5

В Амурской области субсидия для семьи военнослужащего впервые превысила 11 миллионов рублей

Отдел «Востокрегионжилья» Минобороны России в Амурской области выплатил жилищную субсидию на приобретение жилого (жилых) помещения для многодетной семьи военнослужащего на рекордную сумму. Ей выделено более 11 миллионов рублей. Средний размер выплат для этой категории впервые превысил 8 миллионов рублей.

Военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются во внеочередном порядке. Всего с 2014 года многодетным семьям военных Приамурья было выплачено более 300 миллионов рублей.

Предоставление субсидии, которая дополнила традиционные способы – получение жилья в собственность, по договору социального найма, государственный жилищный сертификат и военную ипотеку, – позволяет военнослужащим, имеющим трех и более детей, во внеочередном порядке в кратчайшие сроки реализовать своё право на постоянное жилое помещение, сообщает пресс-служба ВВО.

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#военные

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Надо было 1,1 млн выплатить - глядишь и в Амурке остался бы. А то сейчас на Запад уедет.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Да и правильно сделает, что у едет. Здесь не какой перспективы на будущее. Не нормальной зарплаты, не работы.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Забирай приз и кати в Ялту! Купишь кВ и забудешь свой ДВ сон

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    "выделено более 11 миллионов рублей. Средний размер выплат для этой категории впервые превысил 8 миллионов рублей"

    автор читает потом что пишет, выплату получили 1,5 воина

    амур ифо совсем скатился

  • Бивис

    Бивис
    39 минут назад

    все на армию от чего ушли к тому вернемся

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