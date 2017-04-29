В Амурской области субсидия для семьи военнослужащего впервые превысила 11 миллионов рублей

Отдел «Востокрегионжилья» Минобороны России в Амурской области выплатил жилищную субсидию на приобретение жилого (жилых) помещения для многодетной семьи военнослужащего на рекордную сумму. Ей выделено более 11 миллионов рублей. Средний размер выплат для этой категории впервые превысил 8 миллионов рублей.

Военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются во внеочередном порядке. Всего с 2014 года многодетным семьям военных Приамурья было выплачено более 300 миллионов рублей.

Предоставление субсидии, которая дополнила традиционные способы – получение жилья в собственность, по договору социального найма, государственный жилищный сертификат и военную ипотеку, – позволяет военнослужащим, имеющим трех и более детей, во внеочередном порядке в кратчайшие сроки реализовать своё право на постоянное жилое помещение, сообщает пресс-служба ВВО.

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Екатерина PL