До 18 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 24 мая

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В Амурской области 24 мая ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдет слабый и умеренный кратковременный дождь. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 14 метров в секунду. Температура составит 13…18 градусов выше нуля, местами по северу – плюс 6…11 градусов.

В Благовещенске рано утром за окном было плюс 5 градусов, западный ветер дул со скоростью 1-6 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL