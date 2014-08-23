Профессионалов и любителей приглашают поучаствовать в благовещенском фотокроссе

Фото: expo.amur.info

Амурское фотографическое общество приглашает всех желающих 27 мая на городской фотокросс. Это маршрутная гонка, в которой участники должны сделать снимки на заданную тему за ограниченный промежуток времени.

В фотокроссе могут принять участие все желающие, в том числе и любители. После регистрации участникам раздадут конверты с маршрутом и пятью заданиями. Отправляться на фотокросс можно с любой техникой, даже с камерой мобильного телефона. Оценивать будут по нескольким критериям. Важны скорость, художественность и оригинальность работ, а также соответствие заданиям. Они будут представлены словом или фразой — темой, на которую должна быть снята фотография, например — «Даже миллионы могут ошибаться».

Одной из точек фотокросса станет международная выставка «АмурЭкспоФорум-2017». Он пройдёт на территории Общественно-культурного центра.

Стартует фотокросс 27 мая в 10 часов у входа в Амурскую областную научную библиотеку и продлится до 18 часов. За отведённое время после старта команды должны сделать хотя бы по одной фотографии на каждую из заданных тем. К финишу участники должны будут представить самостоятельно распечатанные фотографии, форматом 15x20, 15x21, или 15x23, в соответствии с моделью камеры. Допускается минимальная обработка цифровых фотографий примерно в тех же операциях, что и у профессиональных фотоаппаратов, к примеру, поправить экспозицию. «Фотошоп» запрещён.

Оценивать работы будет компетентное жюри — члены Амурского фотографического общества, представители Амурской областной научной библиотеки и исполнительной дирекции «АмурЭкспоФорума». Лучшие кадры попадут на выставку в Амурской областной библиотеке. А победители получат призы от партнёров проекта.

В последний раз фотокросс в Благовещенске проходил около трех лет назад. Тогда в нем приняли участие более 50 человек.

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#конкурсы #спорт

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Нино Кохреидзе