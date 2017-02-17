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24мая
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сегодня, 07:16 0

Птенцы японских журавлей вылупились в Хинганском заповеднике

Птенцы японских журавлей вылупились в Хинганском заповеднике
Фото: khingan.ru

На станции реинтродукции редких видов плиц Хинганского заповедника вылупились птенцы японских журавлей. Набираться сил птенцы будут в питомнике, а через год их выпустят в дикую природу.

6яиц японских журавлей из Окского журавлиного питомника привезли в Приамурье 16 мая. Хинганский заповедник с питомником работает с 2003 года по программе «Сохранение журавлей Евразии». Ежегодно для инкубации и выращивания птенцов передают от 2 до 10 яиц. Также в проекте участвуют зоопарки России и Чехии. В этом году яйца в заповеднике получили от пар японских журавлей, содержащихся в Окском питомнике, и в зоопарке Ижевска.

Первый журавленок вылупился из яйца 19 мая, второй – 20 мая. Ближайшие месяцы птенцы будут расти и набираться сил в питомнике станции реинтродукции в поселке Архара. Затем их перевезут на летний стационар, где птенцы будут постепенно осваивать естественные места обитания. Это должно их подготовить к жизни в дикой природе.

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#животные #жизнь #природа

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