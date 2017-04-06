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В Благовещенске 24 мая отпразднуют День славянской письменности и культуры

В Благовещенске 24 мая отпразднуют День славянской письменности и культуры

24 мая на площадке перед областной научной библиотекой пройдёт уличный праздник, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Гостей ждут выставки, конкурсы и концерт «Возрождения».

Перед библиотекой к 18:00 откроются выставки «Слава вам, братья, славян просветители!» и «Книги были, есть и будут». На них представят материалы о жизни и деятельности великих славянских просветителей, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Также разместят экспозиции об истории книги и искусстве книгописания, о роли книги в повседневной жизни народа и в международных культурных связях Руси и многое другое.

Проверить знания русского языка и литературы можно будет в различных викторинах: «Продолжи пословицу», «Угадай писателя и произведение» «Отгадай кроссворд и ключевое слово», «Отгадай загадку», «Вопросы древности – ответы современности», а также в играх и тестах «Аз, буки, веди: назови буквы старославянского алфавита» и «Язык родной, дружи со мной».

На площадке «Поэтический марафон» всем желающим предоставят возможность почитать свои любимые стихотворения.

С 19:00 до 20:00 часов перед библиотекой выступит амурский камерный хор «Возрождение».

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#концерты #культура #праздники

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