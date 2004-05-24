Спустили танкер на воду: история Приамурья

24 мая 2005 года произошло уникальное событие – спуск на воду танкера, изготовленного на Благовещенском судостроительном заводе. Это судно было собрано для Военно-морского флота России, и некоторые сведения о нем считаются военной тайной. А заказ от Минобороны благовещенские судостроители получили еще 13 лет назад.

***

24 мая 1918 года продовольственный отдел Амурской республики признал твёрдые цены на зерно, которые утвердил V крестьянский съезд.

***

24 мая 1937 года стал последним днём работы III областной партийной конференции. За несколько дней её участники не только заслушали доклад о работе обкома, ревкомиссии, но и избрали руководящие органы областной партийной организации. К тому моменту её членами были 5 024 коммуниста, объединённых в 332 первичные организации ВКП(б). Первым секретарём стал В. С. Иванов.

***

В 1957 году в этот день на заседании областного комитета защиты мира в Благовещенске было поддержано заявление советского правительства о немедленном прекращении испытаний атомного и водородного оружия.

***

24 мая 1975 года завершилась V сессия Дальневосточных исторических чтений. Она была организована Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР, Благовещенским пединститутом и обкомом КПСС. Участники сессии обсудили проблему социального развития производственных коллективов Дальнего Востока в период с 1959 по 1975 год.

***

24 мая 1956 года Аллочкин Отрог – пригородный населённый пункт Райчихинска – был переименован в рабочий посёлок Широкий.

***

В 2004 году в этот день губернатор Леонид Коротков провел совещание на главном долгострое города – общественно-культурном центре, в народе именуемом Бастилией. Он поставил задачу проработать финансовые и прочие организационные вопросы для того, чтобы сдать этот объект в марте 2005 года.

***

2007 год. Конкурсная комиссия назвала победителя городского конкурса на лучшую декоративную подсветку фасадов зданий. По мнению жюри, подсвеченным лучше всех оказалось здание благовещенского автовокзала. Организаторы были уверены, что главная проблема – это слабый уровень дизайнерских решений.

***

2011 год. В Благовещенске простились с чемпионом Амурской области по бодибилдингу Константином Кокоревым. 21 мая утром у спортсмена остановилось сердце. Константин Кокорев увлекался спортом около двух десятков лет, с начала 1990-х годов. Бодибилдер был чемпионом Амурской области, призёром кубков и чемпионатов Дальнего Востока. Последние годы работал тренером в одном из клубов Благовещенска.

***

24 мая 2013 года около 16 часов жители областного центра Приамурья почувствовали подземные толчки в разных районах города. В Амурской области толчки ощущались силой в два балла. Жертв и разрушений в Благовещенске не зафиксировали.

Просмотров всего: 160

#жизнь #история

распечатать

Анастасия Болотина