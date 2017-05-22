Юбилеи 24 мая: цыганка Рада, Беркут и самый весёлый космический блогер

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70 лет назад родилась актриса театра и кино Светлана Тома, известная по роли цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Также Тома сыграла в фильмах Лотяну «Красные поляны», «Лаутары», «Анна Павлова».

Кроме того, в фильмографии актрисы – роли в фильмах «Живой труп», «Благочестивая Марта», «Люди в океане», «Семь криков в океане», «Семейные дела Гаюровых», «Соло для баритона с оркестром» и других.

Заслуженная артистка России, народная артистка Молдовы, лауреат различных международных кинофестивалей, Светлана Тома и сегодня продолжает играть на сцене и сниматься в кино. Её дочь Ирина Лачина также стала актрисой.

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24 мая – День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. История этого праздника восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии в X-XI веках. Празднование памяти святых братьев ещё в старые времена имело место у всех славянских народов, но затем, под влиянием исторических и политических обстоятельств, было утрачено. В начале XIX века, вместе с возрождением славянских народностей, обновилась и память славянских первоучителей. В 1863 году в России было принято постановление праздновать память святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 мая по новому стилю).

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День кадровика отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника в нашей стране. А дату логично считать началом формирования отношений между работодателями и наёмными работниками в нашей стране. В любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы.

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Своё 55-летие сегодня отмечает российский рок-музыкант и композитор Артур Беркут, завоевавший популярность как вокалист групп «Автограф» и «Ария». С момента начала профессиональной карьеры сменил в общей сложности десять музыкальных коллективов. Сегодня музыкант возглавляет коллектив, названный в честь него самого.

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45 лет назад родился Максим Сураев – лётчик-космонавт, Герой России. 30 сентября 2009 года он стартовал в качестве командира корабля «Союз ТМА-16» и члена 21/22-й основных экспедиций МКС вместе с американским астронавтом Джеффри Уильямсом и космическим туристом из Канады Ги Лалиберте. 2 октября того же года «Союз ТМА-16» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Сураев известен тем, что стал первым российским космонавтом, ведущим блог во время полёта. Журнал Wired признал блог Сураева самым интересным и весёлым среди «космических» блогов. Телеканал «Вести» также назвал Максима Сураева самым удивительным блогером года.

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Алексей Воскобойников