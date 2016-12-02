За год «Электронная столовая» охватила почти все благовещенские школы

Вот уже год благовещенские школьники пользуются системой «Электронная столовая». Более 7 000 детей теперь расплачиваются за еду специальной картой. Это ученики 15 школ города. В новом учебном году к системе подключат оставшиеся 5 школ Благовещенска и Белогорья.

Благовещенские школьники теперь расплачиваются в школьных столовых картами. Меню и цены высвечиваются на экране, как и операции, которые проводит кассир. Все происходит на глазах у ребенка. В конце выдается чек. Пополнить счет пока можно только в школе, в специальном автомате. Шестиклассница Алевтина Головина говорит, так удобнее.

«Не нужно стоять в очереди. Не нужно таскать много денег с собой. Пришел, положил и все», – сказала ученица 25-й гимназии Алевтина Головина.

За год на систему «Электронная столовая» в 25-й гимназии перешли 80 процентов учеников. Дети из малообеспеченных и многодетных семей, как и раньше, питаются по талонам. Нововведение упростило работу классных руководителей. Теперь им не нужно делать многочисленные отчеты, собирать с детей деньги. Основные операции они выполняют на компьютере.

«Во-первых, мы не работаем с деньгами. Во-вторых, мы должны были вести учет. Если какой-то ребенок заболел, то делал перерасчет. Это все нужно было в течение месяца учитывать. Сейчас ежедневно отдается заявка, это очень удобно. Ну и без очередей. Ребята приходят, все накрыто, все горячее», – отметила классный руководитель 6-го класса Ольга Васюхно.

Эту систему экспериментально запустили в апреле 2016 года. Первопроходцами стали 22-я и 26-я школы Благовещенска. Сейчас «Электронная столовая» работает в 15 учебных заведениях города. В будущем создадут единую базу. Родителям будет доступна услуга «Личный кабинет».

«Он может увидеть, когда ребенок питался, что ребенок кушал, на какую сумму ребенок покушал. Одной из опций планируется введение "стоп-листа". Это значит, что родители может вводить ограничения на те или иные продукты. То есть мы знаем, что у детей бывает аллергия. Аллергия может быть на молоко или еще какие-то продукты», – сказал директор комбината школьного питания Максим Хименко.

Появится и новое приложение, в котором родитель сможет увидеть, что и на какую сумму съел его ребенок. Расширятся возможности пополнения счета на карте. В то же время автоматы со сладостями, в которых можно расплатиться только наличными деньгами, в школах по-прежнему останутся, отмечают в мэрии.

«Ребенку в субботу хочется и попить, и печенюшку скушать. Не во всех школах работают столовые по субботам, потому что дети находятся менее 4 часов в школе. Так вот этот банкомат как раз выполняет функцию, чтобы дети через дорогу, в соседний магазин не бегали, подвергая свою жизнь опасности. За содержимым очень строгий контроль. По крайней мере в прошлом году нарушений не было», – рассказала заместитель мэра Благовещенска Светлана Яковлева.

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Екатерина PL