Тело погибшего мотопутешественника перевезут в Австралию после получения разрешения от родственников

Информацию о гибели в Приамурье мотопутешественника из Австралии передали в австралийское посольство во Владивостоке. Сейчас в посольстве ждут разрешение на транспортировку тела на родину от родственников погибшего. Известно, что мотоциклист хотел пересечь Россию на своем двухколесном транспорте. В Амурскую область он приехал из Владивостока.

Как сообщало ранее Амур.инфо, 22 мая в 10:20 на 118 километре подъезда к Благовещенску (в Благовещенском районе) произошло ДТП с участием автомобиля Тoyota Succeed и мотоцикла Suzuki DL-650. В результате ДТП водитель мототранспортного средства, получил травмы и был доставлен областную больницу, где в последствии скончался. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что 43-летнего путешественника звали Брэд. Дома, в Австралии, у него осталось трое детей. Как пишет «Газета.ru», австралиец планировал пересечь всю Россию, поездить по Европе и финишировать в Лондоне. Еще в столице Приморья он познакомился с четырьмя мотоциклистами из Кореи, и вместе они посетили Амурскую область.

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Екатерина PL