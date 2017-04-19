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Семья пострадавшего в драке благовещенца пытается разыскать обидчика и доказать бездействие полиции

Семья пострадавшего в драке благовещенца пытается разыскать обидчика и доказать бездействие полиции

В Благовещенске 22 мая произошла драка возле кафе в районе перекрестка Ленина–Шевченко. Один из участников конфликта оказался в больнице в тяжелом состоянии. Второй – спортсмен, по словам свидетелей, – покинул место происшествия. Как утверждают очевидцы, потасовка происходила на глазах сотрудников полиции, но они не вмешались.

«Для меня это был абсолютный шок, когда я увидела, что муж лежит без сознания, что он не дышит. Я орала, говорила – полиция, вы вообще куда смотрите?», – делится воспоминаниями супруга пострадавшего Эльвира.

События прошлой ночи Эльвира помнит до мельчайших деталей. Этот день рождения женщины закончился в больнице, куда ее мужа Семёна увезли прямо из кафе. Конфликт в заведении разгорелся между двумя отдыхающими компаниями. Отношения выясняли при помощи кулаков пять мужчин, сильно пострадал один из них – муж Эльвиры. Конфликт разгорелся у неё на глазах. В потасовку между мужчинами вмешались и полицейские, которые дежурили неподалёку, но разнимать дерущихся не стали, рассказывают очевидцы.

«Я говорю, почему вы его не забрали, когда он начал выступать? Вы же подъезжали, почему не забрали? Они говорят, что нужно писать заявление. Я говорю, на кого? Мы ни имени, ни фамилии его не знаем. Вы стоите ничего не делаете, вы сами не можете спросить ни имени, ни фамилии, вы бездействуете», – высказалась супруга пострадавшего.

Имя и фамилию участника драки, который и нанёс травмы её мужу, женщина узнала позже. Говорит, им оказался один из известных городских спортсменов. Об этом могут свидетельствовать и полученные травмы. Такие удары мог нанести человек, занимающийся, например, единоборствами, уверены родственники пострадавшего.

«Я была в шоке, увидев своего сына. Он лежал на каталке в приёмном покое. У него было настолько неузнаваемое лицо. Ему сделали томографию и поставили диагноз: перелом основания черепа, перелом лобной кости и открытая черепно-мозговая травма», – рассказала мать пострадавшего Наталья.

Состояние избитого мужчины врачи оценивают как тяжёлое, возможно ему потребуется операция. Тем временем жена и мать пытаются найти и наказать человека, нанёсшего увечья. Камеры видеонаблюдения на ближайшем здании им в этом не помогли.

«Как таковых кадров там очень мало, когда я поинтересовалась, а сама драка? Почему нет кадров, как он ударил сына моего? Ответ был такой: в том месте не было камер. Ну вы знаете я прямо так и сказала, что я всё это предвидела, я знала, что так будет, что именно такого момента на камере не будет – другого я просто не ожидала», – сказала мать пострадавшего.

Супруга потерпевшего написала заявление в полицию, причём не только на драчуна, но и на правоохранителей, которые в ту ночь, по её словам, бездействовали.

«В отделение полиции поступило заявление от родственников пострадавшего в одном из инцидентов. В настоящий момент сотрудниками отдела проводится доследственная проверка по данному факту», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия, чтобы восстановить события той ночи.

Просмотров всего: 1537

#закон #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    1 час назад

    На этом же перекрёстке теперь всегда наряд дежурит? А толку от милиции как от деревьев

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Да в Благе регулярно людей забивают - чо по каждому случаю в полицию стучать, что ли?

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 час назад

    Дмитрий1978

    На этом же перекрёстке теперь всегда наряд дежурит? А толку от милиции как от деревьев



    Согласно инструкции (если не ошибаюсь) то сотрудники полиции если количество правонарушителей превышает численность полицейских то они должны вначале вызвать подмогу других дежурных нарядов и только потом когда полицейских станет численное превосходство вмешаться?



  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    пусть пишет на бездействие в прокуратуру,горе-сотрудникам не место в органах!

    пусть сторожат стройки!

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    AК-47

    пусть пишет на бездействие в прокуратуру,горе-сотрудникам не место в органах!

    пусть сторожат стройки!



    Малыш, прежде чем советовать такое, расскажи о том, какие действия предпримет прокуратура? Напишет еще одну бумажку? У вас есть опыт переписки с прокуратурой? У меня богатый, вот вывод - рука руку моет. Никому ничего не будет. Мировой судья по побоям знаешь как работает, Малыш? Нет? Он получает документы от ментов, потом дело спускает на тормозах - заявитель даже не знает о том, что состоялось заседание суда, на которое его официально приглашали.

  • Asom

    Asom
    1 час назад

    Малыш, ты меня волнуешь...

  • Наполеон XXIII

    Наполеон XXIII
    48 минут назад

    А зачем полицейским вмешиваться, там же был известный спортсмен, хороший человек и наверняка с солнышком в груди

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    37 минут назад

    Противно от всего этого. Убивают на глазах Полиции и всем пофиг. С каждым годом всё хуже и хуже обстановка. В Полиции каждый по отдельности - замечательные люди, как дело качается их непосредственной работы - мракобесы. Здоровья мужчине. С такими травмами как бы не остаться инвалидом(((

  • Капитолина

    Капитолина
    23 минуты назад

    А почему имя известного спортсмена не написали? Было много народа, все его видели а писать нельзя?

  • loca-loca

    loca-loca
    20 минут назад

    Ленина-шевченко как то даже не удивительно

  • Asom

    Asom
    19 минут назад

    loca-loca

    Ленина-шевченко как то даже не удивительно



    Гадюшник там? Все отборосы Благи собираются?

  • проходил мимо

    проходил мимо
    8 минут назад

    http://folklor.academic.ru/1126/Не_можешь_срать_-_не_мучай_жопу

    отец с детства повторял мне эту поговорку, сначала было смешно и прикольно, но повзрослев, я уловил смысл этой фразы, и понял, что ничего смешного в ней нет...

    p.s.

    сорри, хрен знает как здесь ссылку выделить, пишу с телефона, куча всякой херни вылазиет, кроме необходимых вещей, какие новости, такой и форум, увы

  • Asom

    Asom
    2 минуты назад

    3.4

  • ВВS

    ВВS
    1 минута назад

    Жалко мать!

    Может не хватить сил и здоровья в борьбе с "правоохранителями"! Это только в начале пути, кажется,что можно чего-то добиться... .

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