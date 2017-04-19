Семья пострадавшего в драке благовещенца пытается разыскать обидчика и доказать бездействие полиции

В Благовещенске 22 мая произошла драка возле кафе в районе перекрестка Ленина–Шевченко. Один из участников конфликта оказался в больнице в тяжелом состоянии. Второй – спортсмен, по словам свидетелей, – покинул место происшествия. Как утверждают очевидцы, потасовка происходила на глазах сотрудников полиции, но они не вмешались.

«Для меня это был абсолютный шок, когда я увидела, что муж лежит без сознания, что он не дышит. Я орала, говорила – полиция, вы вообще куда смотрите?», – делится воспоминаниями супруга пострадавшего Эльвира.

События прошлой ночи Эльвира помнит до мельчайших деталей. Этот день рождения женщины закончился в больнице, куда ее мужа Семёна увезли прямо из кафе. Конфликт в заведении разгорелся между двумя отдыхающими компаниями. Отношения выясняли при помощи кулаков пять мужчин, сильно пострадал один из них – муж Эльвиры. Конфликт разгорелся у неё на глазах. В потасовку между мужчинами вмешались и полицейские, которые дежурили неподалёку, но разнимать дерущихся не стали, рассказывают очевидцы.

«Я говорю, почему вы его не забрали, когда он начал выступать? Вы же подъезжали, почему не забрали? Они говорят, что нужно писать заявление. Я говорю, на кого? Мы ни имени, ни фамилии его не знаем. Вы стоите ничего не делаете, вы сами не можете спросить ни имени, ни фамилии, вы бездействуете», – высказалась супруга пострадавшего.

Имя и фамилию участника драки, который и нанёс травмы её мужу, женщина узнала позже. Говорит, им оказался один из известных городских спортсменов. Об этом могут свидетельствовать и полученные травмы. Такие удары мог нанести человек, занимающийся, например, единоборствами, уверены родственники пострадавшего.

«Я была в шоке, увидев своего сына. Он лежал на каталке в приёмном покое. У него было настолько неузнаваемое лицо. Ему сделали томографию и поставили диагноз: перелом основания черепа, перелом лобной кости и открытая черепно-мозговая травма», – рассказала мать пострадавшего Наталья.

Состояние избитого мужчины врачи оценивают как тяжёлое, возможно ему потребуется операция. Тем временем жена и мать пытаются найти и наказать человека, нанёсшего увечья. Камеры видеонаблюдения на ближайшем здании им в этом не помогли.

«Как таковых кадров там очень мало, когда я поинтересовалась, а сама драка? Почему нет кадров, как он ударил сына моего? Ответ был такой: в том месте не было камер. Ну вы знаете я прямо так и сказала, что я всё это предвидела, я знала, что так будет, что именно такого момента на камере не будет – другого я просто не ожидала», – сказала мать пострадавшего.

Супруга потерпевшего написала заявление в полицию, причём не только на драчуна, но и на правоохранителей, которые в ту ночь, по её словам, бездействовали.

«В отделение полиции поступило заявление от родственников пострадавшего в одном из инцидентов. В настоящий момент сотрудниками отдела проводится доследственная проверка по данному факту», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия, чтобы восстановить события той ночи.

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Екатерина PL