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В Китае представили китайско-российский туристический маршрут, проходящий через Амурскую область

В Китае представили китайско-российский туристический маршрут, проходящий через Амурскую область

На днях на состоявшейся в китайском городе Хэйхэ туристической презентации был представлен китайско-российский трансграничный туристический маршрут – курортный геопарк Удаляньчи – Хэйхэ – Амурская область – Республика Саха. Об этом сообщает сайт «Партнеры» со ссылкой на информагентство «Чжунсиньшэ».

Как стало известно, туристические ведомства и предприятия двух стран намерены объединить местные туристические ресурсы, использовать преимущества природных достопримечательностей, таких как минеральные источники и вулканы, а также самобытную культуру холодных зон России, чтобы создать классический китайско-российский туристический маршрут.

Вице-мэр города Хэйхэ Ма Чуньбо заявил, что в последние годы Хэйхэ углубляет туристическое сотрудничество с Амурской областью и Республикой Саха РФ. У сторон имеется благоприятная база и огромное пространство для сотрудничества.

Презентация состоялась в рамках проходящей в Хэйхэ Китайско-российской ярмарки пограничных городов. В презентации приняло участие более 180 человек, в том числе представители местных властей Китая и России, а также представители известных китайских турагентств.

Китайско-российская ярмарка пограничных городов открылась 19 мая в Хэйхэ и продлится десять дней. В ней принимает участие более 400 представителей деловых кругов двух стран.

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#Китай #областная власть #российская власть #туризм

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