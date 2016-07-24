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В Благовещенске трал снес водопровод (фото, видео)

В Благовещенске трал снес водопровод (фото, видео)

В Благовещенске вечером 23 мая трал, перевозивший экскаватор, снес водопровод. Происшествие случилось в районе перекрестка Загородная – Амурская. Вода мощным потоком хлынула на улицы, в том числе в сторону жилых домов.

Как рассказал с места корреспондент ИА «Сканер», трал ехал по Загородной и в момент поворота на Амурскую задел водопровод. Жители близлежащих домов сразу начали сооружать дамбу, чтобы не пустить воду на территорию своих подворий.

На место выехали сотрудники ГИБДД для оформления происшествия и аварийная бригада. По сообщению оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС, специалисты «Водоканала» перекрыли воду. В настоящее время определяется число жилых домов, которые попадут под отключение водоснабжения из-за аварии.

Устранять последствия будет подрядная организация, которой принадлежит трал. По информации «Сканера», водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что документов на негабаритный груз у него нет.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Вот крендель!

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