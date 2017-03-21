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сегодня, 18:16 4

Амурчан, участвующих в региональном этапе ГТО, в этом году стало больше

На стадионе «Амур» стартовал региональный этап летнего фестиваля ГТО. Там собрались более 250 спортсменов – лучшие из семи городов и 18 районов Амурской области. В этом году количество участников фестиваля увеличилось. Расширились возрастные границы – участвовать разрешили амурчанам от 11 до 49 лет.

Девушки состязались в восьми видах программ, мужчины – в девяти. Это бег на разные дистанции, метание, прыжки, подтягивания, отжимания.

Сборная из восьми спортсменов отправится во всероссийский лагерь «Артек» в Крым, где состоится Всероссийский этап фестиваля. Значками победителей фестиваля наградят позже.

«Данный значок дает возможность поощрить работника. При поступлении в высшие учебные заведения руководство имеет право обратить внимание на значкистов и дать привилегии, возможно, даже при начислении балов в специализированных вузах – в данном случае физкультурной и педагогической направленности. При начислении стипендий государственным стипендиатам руководство имеет полное право добавить соответственное вознаграждение к стипендии», – сказал главный судья соревнований Василий Хандога.

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#спорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Желающих сдать нормы ГТО очень много, но все этапы проходят в будние дни, а возможность уйти с работы есть не у всех! Организаторам минус!

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    2 часа назад

    Очередной междусобойчик с кормушкой от ЕР ,сами меж собой поупражнялись для отчётности ,потом друг друга наградили и в Крым нахаляву поехали, где реклама вашего мероприятия курвы ?!

  • Владимирович I

    Владимирович I
    1 час назад

    dalinoboihik,

    не надо гнать! всем желающим вход открыт, главное - зарегистрироваться на сайте и получить УИН

    вот только верно Kats заметил - в рабочий день проводят...

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    УИН я получила, да, а вот поучавствовать не могу....увы....

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