Амурчан, участвующих в региональном этапе ГТО, в этом году стало больше

На стадионе «Амур» стартовал региональный этап летнего фестиваля ГТО. Там собрались более 250 спортсменов – лучшие из семи городов и 18 районов Амурской области. В этом году количество участников фестиваля увеличилось. Расширились возрастные границы – участвовать разрешили амурчанам от 11 до 49 лет.

Девушки состязались в восьми видах программ, мужчины – в девяти. Это бег на разные дистанции, метание, прыжки, подтягивания, отжимания.

Сборная из восьми спортсменов отправится во всероссийский лагерь «Артек» в Крым, где состоится Всероссийский этап фестиваля. Значками победителей фестиваля наградят позже.

«Данный значок дает возможность поощрить работника. При поступлении в высшие учебные заведения руководство имеет право обратить внимание на значкистов и дать привилегии, возможно, даже при начислении балов в специализированных вузах – в данном случае физкультурной и педагогической направленности. При начислении стипендий государственным стипендиатам руководство имеет полное право добавить соответственное вознаграждение к стипендии», – сказал главный судья соревнований Василий Хандога.

Просмотров всего: 187

#спорт

распечатать

Екатерина PL