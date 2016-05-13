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сегодня, 17:59 0

Участники шоу-балета «Александрия» вспомнили свое детство

Участники шоу-балета «Александрия» вспомнили свое детство

Шоу-балет «Александрия» дал отчетный концерт под названием «Ребята с нашего двора». Почти 130 танцоров выступили на большой сцене Общественно-культурного центра. По сюжету герои возвращаются в старый двор своего детства и вспоминают минувшие веселые дни.

Этот учебный год для коллектива с 17-летней историей стал весьма успешным. Ребята побывали на национальной премии Art-Premium People Awards в Кремлевском дворце, получили звание лауреата II степени в номинации «Народный танец и стилизация», лауреата III степени в номинации «Народный танец». А также стали дипломантами в номинации «Эстрадный танец».

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#концерты #культура

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