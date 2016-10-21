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Хор «Детство» исполнил песню «Подмосковные вечера» на китайском языке

Хор «Детство» исполнил песню «Подмосковные вечера» на китайском языке

Учащиеся центральной детской школы искусств Благовещенска сейчас находятся в Шанхае. Они принимают участие в Международном хоровом фестивале. Он проводится под эгидой ЮНЕСКО.

Около 15 хоровых коллективов из Европы, Африки, Северной Америки, Азии, Китая и России собрались в китайском городе. Вокалисты благовещенского хора «Детство» специально для хозяев фестиваля разучили несколько песен на китайском языке. В том числе они исполнили на китайском «Подмосковные вечера». В Благовещенск хористы вернутся в конце мая.

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#дети #Китай #культура

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