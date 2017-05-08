Уфолог снял в небе над Австралией вспышку с НЛО (видео)

Фото: youtube.com

Австралийский уфолог-любитель снял на видео вспышку и вылетающий из неё неопознанный летающий объект в небе над Мельбурном. Необычные кадры опубликованы на страничке пользователя brad morris на видеохостинге YouTube, передаёт «Федеральное агентство новостей».

На видео запечатлена короткая яркая вспышка на ночном небе, из которой появляется вытянутый и заостренный с одного конца объект, по краям которого видно красное свечение, слегка напоминающее крылья. Сначала автор видео решил, что он снял падение метеорита, но появление крыльев у объекта привело его в крайнее замешательство.

Уникальная запись датирована апрелем 2017 года, но была выложена в Сеть только теперь. В описании к видео автор указал, что был поражён двойной вспышкой на небе, после чего увидел летящий на небольшой высоте с высокой скоростью объект. По предварительным оценкам экспертов, длина НЛО может достигать более чем 300 метров.

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Алексей Воскобойников