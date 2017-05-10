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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: революция 1917 года и карты «Мир» для пенсионеров

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: революция 1917 года и карты «Мир» для пенсионеров

24 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят с председателем амурского отделения Российского исторического общества, доцентом БГПУ, кандидатом исторических наук Дмитрием Болотиным. Тема беседы: что произошло с Россией в 1917 году.

Днем ведущие побеседуют с начальником отдела назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области Натальей Кучеренко. Тема разговора: карты «Мир» для пенсионеров и оптимизация ПФР.

Ведущие утреннего и дневного эфира – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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