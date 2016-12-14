В столовой благовещенской школы детям накладывали еду руками (видео)

В школе № 23 Благовещенска (район Моховой Пади) произошел скандал. Школьники сняли на видео, как в столовой заведения сотрудница клала еду в тарелки учащихся рукой. При этом женщина не использовала даже перчатки.

Ролик был снят семиклассниками, ориентировочно, 18-19 мая в первом корпусе школы, сообщила ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности мама одного из учащихся. Известно, что сотруднице столовой, которая работала таким образом, сделали выговор. Сейчас женщина продолжает работать. Родители учеников опасаются, что подобная практика скажется на здоровье детей.

В распоряжении информагентства оказалась копия приказа от 19 мая с объявлением выговора заведующему производством столовой СОШ № 23 за нарушение СанПиНа и должностной инструкции. Документ подписан директором МКП Благовещенска «Комбинат школьного питания».

В школе № 23 информагентству отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что для этого необходимо получить разрешение пресс-службы администрации Благовещенска. В пресс-службе, в свою очередь, пообещали предоставить комментарий позже.

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Александр Авдеев