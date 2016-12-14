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В столовой благовещенской школы детям накладывали еду руками (видео)

В столовой благовещенской школы детям накладывали еду руками (видео)

В школе № 23 Благовещенска (район Моховой Пади) произошел скандал. Школьники сняли на видео, как в столовой заведения сотрудница клала еду в тарелки учащихся рукой. При этом женщина не использовала даже перчатки.

Ролик был снят семиклассниками, ориентировочно, 18-19 мая в первом корпусе школы, сообщила ИА «Амур.инфо» на условиях анонимности мама одного из учащихся. Известно, что сотруднице столовой, которая работала таким образом, сделали выговор. Сейчас женщина продолжает работать. Родители учеников опасаются, что подобная практика скажется на здоровье детей.

В распоряжении информагентства оказалась копия приказа от 19 мая с объявлением выговора заведующему производством столовой СОШ № 23 за нарушение СанПиНа и должностной инструкции. Документ подписан директором МКП Благовещенска «Комбинат школьного питания».

В школе № 23 информагентству отказались комментировать ситуацию, сославшись на то, что для этого необходимо получить разрешение пресс-службы администрации Благовещенска. В пресс-службе, в свою очередь, пообещали предоставить комментарий позже.

Просмотров всего: 600

#дети #здоровье #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Ell R

    Ell R
    23 минуты назад

    фуфуфу

  • Ольга99

    Ольга99
    21 минута назад

    Капец, я бы на месте ее прибила, если бы моему ребенка положили еду таким образом

  • Ell R

    Ell R
    18 минут назад

    интересно, а дома она также накладывает?!;)

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Забеспокоились, как шаурмэ кушать, да хот - доги, вилкой накладывают? Ничего дети лопают, пока родители не видят.

    Где даже руки не помыть места нет и зад мохнатый вытереть. Все руками накладывают, да еще и на улице.

  • тучка

    тучка
    15 минут назад

    Я представляю как всё это готовится, если на раздаче такой ужас! Как же эта тётка ненавидит свою работу, а особенно учеников. Хорошо хоть не плевала в каждую тарелку, хотя кто её знает.........

  • Ell R

    Ell R
    15 минут назад

    vertex

    Забеспокоились, как шаурмэ кушать, да хот - доги, вилкой накладывают? Ничего дети лопают, пока родители не видят.

    Где даже руки не помыть места нет и зад мохнатый вытереть. Все руками накладывают, да еще и на улице.



    а с чего такая уверенность, что кушаем хот-доги и шаурму?! не все травятся этой ерундой, товарисч;)

  • full

    full
    13 минут назад

    А хлеб дети берут вилкой или ложкой? Хз, вопли ниачом.

  • Кортик

    Кортик
    12 минут назад

    А, вот куда наверно китаец из кафе "Восток" устроился.

  • vertex

    vertex
    9 минут назад

    Ell R

    vertex

    Забеспокоились, как шаурмэ кушать, да хот - доги, вилкой накладывают? Ничего дети лопают, пока родители не видят.

    Где даже руки не помыть места нет и зад мохнатый вытереть. Все руками накладывают, да еще и на улице.



    а с чего такая уверенность, что кушаем хот-доги и шаурму?! не все травятся этой ерундой, товарисч;)



    Ну это Вы так думаете))), что не травитесь, про колбасу и прочее не знаете конечно, ну а химию съедаете кг за год в любом продукте. На тех производствах и руки обязательно моют и ходят в стерильной лаборатории)))

  • Ell R

    Ell R
    7 минут назад

    vertex

    Ell R

    vertex

    Забеспокоились, как шаурмэ кушать, да хот - доги, вилкой накладывают? Ничего дети лопают, пока родители не видят.

    Где даже руки не помыть места нет и зад мохнатый вытереть. Все руками накладывают, да еще и на улице.



    а с чего такая уверенность, что кушаем хот-доги и шаурму?! не все травятся этой ерундой, товарисч;)



    Ну это Вы так думаете))), что не травитесь, про колбасу и прочее не знаете конечно, ну а химию съедаете кг за год в любом продукте. На тех производствах и руки обязательно моют и ходят в стерильной лаборатории)))



    лаааадно, здесь и не поспоришь с Вами!:)

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