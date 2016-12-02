В Амурской области готовят подкормочные поля для зимнего питания диких животных

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В амурских заказниках начали засеивать подкормочные поля. Как отмечают специалисты, зимой – в неурожайный на орехи, желуди и ягоды год, а также при глубоком снеге – диким животным бывает трудно прокормиться. В таких случаях подкормочные поля становятся спасением для них.

В этом году подкормочные поля для косуль, оленей, кабанов и фазанов займут около 120 гектаров. В основном охотоведы Дирекции по охране животного мира и ООПТ высеивают сою, овес и ячмень, но выбор подкормки зависит, в первую очередь, от специализации заказника и вкусовых предпочтений населяющих его животных и птиц.

«В Березовском заказнике, который в зимнее время ориентирован прежде всего на косулю, будет засеяно около 30 гектаров – по десять на сою, кукурузу и гречу. Возможно, в августе удастся посеять рапс, чтобы он успел вырасти, и его еще зеленым накрыло снегом – получится поле свежемороженой травы. Косули наверняка оценят. А в Завитинском районе, к примеру, где подкормочные поля ориентированы, в первую очередь, на кабанов, основной акцент сделают на кукурузу. Впрочем, основной культурой для создания подкормочных полей на территории области остается соя. Ее с удовольствием едят и копытные, и кабаны, и птицы, а в зимнее время даже лисы», – рассказал главный охотовед Дирекции по охране животного мира и ООПТ Дмитрий Худолеев.

Помимо подкормочных полей, в заказниках оборудованы кормушки и солонцы для копытных. В летнее время деревянные сооружения при необходимости отремонтируют и подготовят к зимнему сезону.

Биотехнические мероприятия проводятся Дирекцией по охране животного мира и ООПТ для улучшения условий обитания диких животных и увеличения их численности в региональных заказниках и на сопредельных территориях.

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#животные #жизнь

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Екатерина PL