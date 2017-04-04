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сегодня, 17:09 0

На улицах Райчихинска установят больше 150 фонарей

В Райчихинске в 2017 году запланированы масштабные дорожно-ремонтные работы. Особое внимание в проведении дорожной кампании будет уделено уличному освещению. Необходимые средства уже направлены региональным минтрансстроем из областного бюджета в виде субсидии.

Так, улицах Райчихинска будет установлено 152 осветительных прибора – на улице Свердлова от улицы Победы до улицы Музыкальной, по улице Победы от улицы Тенистой до КПП дивизии. Также освещены будут в этом году улицы Загородная, Ремзаводская и переулок Ремзаводской, улицы Кооперативная, Краснофлотская, переулок Краснофлотский, улицы Раздольная, Невского, Дальневосточная, Грузовая и переулок Моховой.

В план дорожно-ремонтных мероприятий также войдет устройство светофора на пересечении улиц Пионерской и Коммунистической с расширением перекрестка и устройством тротуаров на этом участке. В поселке Зельвино будет отремонтирована улица Колхозная.

На перекрестке улиц Победы и Зарубова установят металлическое ограждение, будет проведен ремонт тротуара по улице Пионерской по четной стороне от улицы Первомайской до улицы имени Зарубова. Кроме того, будут отремонтированы дороги и тротуары, помимо этого, специалисты займутся устройством водоотводных лотков.

На данный момент дорожно-ремонтная кампания в Райчихинске идет по графику и закончится до 20 октября, сообщает министерство транспорта и строительства области.

Всего в этом году муниципалитетам из областного бюджета в виде субсидий на капитальный ремонт местных автодорог направлено 950 миллионов рублей.

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#Райчихинск

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