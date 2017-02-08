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сегодня, 16:51 6

В Амурской области расширят список услуг, подпадающих под самозанятость

В Амурской области расширят список услуг, подпадающих под самозанятость
Фото: blog.supernanny.kz

Губернатор региона Александр Козлов во время встречи с председателем амурского парламента Константином Дьяконовым предложил расширить перечень профессий, которые подпадают под самозанятость. В настоящее время в этом списке только три категории, установленные федеральным законом: няни, ухаживающие за детьми, престарелыми и больными людьми, репетиторы и горничные.

При этом регионы могут установить дополнительные виды услуг для личных, домашних и иных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения. В связи с этим правительство области уже приступило к разработке законопроекта, устанавливающего дополнительные виды услуг для личных нужд, характерные для специфики региона и востребованные.

Это услуги в сфере сельского хозяйства: уход за домашними животными; вспашка огородов, распиловка дров по индивидуальному заказу населения; изготовление с/х инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу; услуги по выпасу скота. Также добавятся социальные услуги: уход на дому для больных олигофренией, психическими заболеваниями или токсикоманией; предоставление консультаций и услуг престарелым и инвалидам, присмотр за больными на дому, включая посещение престарелых и инвалидов.

Кроме того, пополнится перечень бытовых услуг: изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения по индивидуальному заказу населения; изготовление фотоснимков людей или прочих объектов дома у заказчика; дизайн интерьеров; письменный и устный перевод; ремонт приборов бытовой электроники; ремонт обуви; пошив, ремонт и подгонка/перешив одежды.

Эти виды деятельности отрабатывались совместно с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, Общероссийским народным фронтом.

«В первую очередь, цель, которую мы преследуем, чтобы люди, которые у нас занимаются самозанятостью – это и уход за домашними животными, и даже колка дров и вспашка огородов – выходили из тени и в будущем могли бы получать социальные гарантии», – прокомментировал Константин Дьяконов.

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#закон #областная власть

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Дамбо

    Дамбо
    54 минуты назад

    а если перевести на русский: "чтобы люди, которые у нас занимаются самозанятостью", тоже платили налоги и кормили наше нищее государство. Вскопал 6 соток - отслюнявил чинушам деньжат.

  • nerro

    nerro
    31 минута назад

    всем выйти из сумрака!

  • архивная

    архивная
    31 минута назад

    всё только придумывают,как с населения взять ,взять и ещё раз взять!

  • S kak $

    S kak $
    29 минут назад

    Дамбо

    а если перевести на русский: "чтобы люди, которые у нас занимаются самозанятостью", тоже платили налоги и кормили наше нищее государство. Вскопал 6 соток - отслюнявил чинушам деньжат.



    А если подумать, как старенькие "самозанятые" начнут жаловаться, что у них пенсия маленькая?

  • vertex

    vertex
    23 минуты назад

    архивная

    всё только придумывают,как с населения взять ,взять и ещё раз взять!



    Все вытянут из нищего населения, последний урожай с огорода. Запустили козла в огород. Тогда люди и начнут "рога сшибать на корню" таким умникам.

  • full

    full
    17 минут назад

    vertex

    архивная

    всё только придумывают,как с населения взять ,взять и ещё раз взять!



    Все вытянут из нищего населения, последний урожай с огорода. Запустили козла в огород. Тогда люди и начнут "рога сшибать на корню" таким умникам.



    Ничего, опустят в свое время, никуда не денется.

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