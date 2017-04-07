Уральским студентам-прогульщикам велели писать рефераты об угрозе либерализма для РФ

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Студентов Уральского педагогического университета (УрГПУ), изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», обязали писать реферат об угрозе либерализма и толерантности для страны. Задание явилось своего рода наказанием для тех, кто пропускал лекции. Об этом сообщает VSE42.Ru.

По словам студентов, преподаватель дал задание написать рефераты на темы «Либерализм как угроза РФ» и «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности». Автор неоднозначных заданий, педагог Сергей Майфат не отрицает, что в учебном плане такие темы действительно не предусмотрены. Однако рефераты он предлагал писать на добровольной основе, и пока ни один из проштрафившихся студентов работу не выполнил.

Кроме того, задание написать реферат на тему «Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека» получили только трое студентов в рамках раздела «Чрезвычайные ситуации социального характера» (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»).

Руководитель пресс-службы УрГПУ Юлия Афанасьева прокомментировала необычные задания сотрудника вуза. «Их задача – раскрыть в работе тему противоречий и конфликтов как таковых. В целом обучение в вузе не несёт никакой идеологической окраски. Рефераты про угрозу либерализма используют как альтернативу индивидуальной работы со студентами-должниками», – пояснила она.

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Алексей Воскобойников