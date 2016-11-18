Опубликованы доходы служащих всех отделений Центробанка

Фото: metronews.ru

Руководитель амурского отделения Банка России в декларации за прошлый год указал доход, превышающий 10 миллионов рублей. Данные о доходах и имуществе служащих Центробанка появились на официальном сайте ведомства.

Управляющий амурским отделением Центробанка отчитался о доходе за 2016 год в размере 10 516 722 рублей. В собственности у Максима Макарова земельный участок площадью 4 601 квадратный метр. Жилым домом в 75,2 квадратных метра управляющий владеет вместе с супругой. При этом у Максима Николаевича есть еще одна квартира площадью 69 квадратов, а у его жены – баня в 48 квадратных метров. Супруга управляющего задекларировала доход в 390 тысяч рублей.

А вот транспорта у управляющего амурским отделением Банка России немало: автомобиль «тойота лэнд крузер», мотолодка, две надувные лодки, автопроцеп, снегоход и даже снегоболотоход.

В декларации председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной за прошлый год указан доход в 26 940 418 рублей.

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Нино Кохреидзе