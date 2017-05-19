Жителя Благовещенска принуждали заплатить налог на несуществующее здание

Налоговая служба требовала от жителя Благовещенска уплатить налог на здание, расположенное на улице Забурхановской, в размере 81 тысячи рублей. Однако по факту здания в том месте не существовало. Горожанин обратился в суд, который встал на его сторону.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, мужчина владел 1/3 доли земельного участка – асфальтированной площадки – на улице Забурхановской. Однако с него потребовали уплатить налог на не существующее в том месте здание – автостоянку. Суд пришел к выводу, что позиция налоговой службы неверна.

«Учитывая, что асфальтированная площадка не является недвижимой вещью, она не может быть зарегистрирована в качестве недвижимости в едином государственном реестре, и тем самым данный объект не может являться объектом налогообложения», решил суд.

Мужчину освободили от обязанности уплаты налога на несуществующее здание по улице Забурхановской.

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Александр Авдеев