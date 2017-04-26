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сегодня, 16:35 0

На железнодорожных вокзалах в Амурской области появится новое оборудование для инвалидов

В 2017 году на адаптацию пассажирской инфраструктуры для маломобильных групп населения Забайкальская железная дорога планирует направить более 1,6 миллиона рублей. На эти деньги купят индукционное оборудование для слабослышащих пассажиров, вертикальные платформы для высадки и посадки в поезд инвалидов-колясочников и мобильный гусеничный лестничный подъемник.

Новым оборудованием оснастят в том числе и железнодорожные вокзалы в амурских городах. Так, в Благовещенске, Белогорске, Бурее и Свободном установят оборудование для слабослышащих. Кроме того, на вокзале в Бурее появятся вертикальные платформы для инвалидов-колясочников.

За три месяца 2017 года услугами помощи и сопровождения на территории вокзалов Забайкальской железной дороги воспользовались 443 маломобильных пассажира, из них 217 – в Амурской области. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года услугами помощи и сопровождения воспользовались 178 маломобильных пассажиров, в Амурской области – 67, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#здоровье #транспорт

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