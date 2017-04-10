Нетрезвому амурчанину поезд отрезал ногу
В Белогорский линейный отдел полиции поступило телефонное сообщение о том, что в районе станции Екатеринославка пострадал мужчина. 42-летний амурчанин переходил железнодорожные пути перед близко идущим грузовым поездом. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как стало известно транспортным полицейским, на звуковые предупреждающие знаки, которые подавал машинист поезда, мужчина не реагировал. В результате нетрезвый амурчанин лишился левой стопы, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
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