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сегодня, 15:53 0

По факту стрельбы по благовещенскому детсаду возбудили уголовное дело

По факту стрельбы по благовещенскому детсаду возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента в детском саду Благовещенска, пишет пресс-служба УМВД России по Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, по сведениям очевидцев, здание детсада обстреляли из пневматики.

Дело было возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу). Проводится расследование.

Как сообщалось, после происшествия СУ СКР по Амурской области была начата доследственная проверка. Также в распоряжении ИА «Амур.инфо» оказались фотографии, предположительно, с места происшествия.

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#дети #происшествия

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