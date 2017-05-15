В Белогорске из-за аварийного состояния одной из школ не начнется учебный год

Фото: belogorck.ru

Учеников средней школы № 201 в Белогорске со следующего учебного года переведут в школу № 10. Присоединение одного учебного заведения к другому – вынужденная мера. Старое здание не соответствует требованиям пожарного и санитарного законодательства.

«Построено оно еще в довоенное время, в 1938 году. Для исполнения предписаний надзорных органов по приведению здания в соответствие требованиям необходимо минимум 20 миллионов рублей», – рассказывает исполняющая обязанности председателя комитета по образованию и делам молодежи администрации Белогорска Евгения Гамаева.

В здании нужно провести ремонт кровли с частичной заменой деревянных конструкций, заменить деревянные оконные блоки, деревянные полы, отремонтировать санузлы, заменить канализационные трубы, смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, проложить трехжильный кабель, заменить электропроводку, розетки и выключатели, отремонтировать спортивный зал и раздевалки.

«Пребывание обучающихся в данном здании влечёт за собой угрозу их жизни и здоровью. Это один серьезный вопрос. Второй – наполняемость школы. Изменение городской инфраструктуры, переселение жителей Сосновки из бараков в новое жилье других районов Белогорска влияет на организацию образовательного процесса. Детей в этом районе просто стало меньше. Так, если в прошлом учебном году в школе № 201 обучались 267 учеников, то на начало этого учебного года числилось уже 172 человека, школа не набрала первые классы. На 1 мая число обучающихся сократилось до 165. И тенденция сокращения ученического коллектива сохраняется», – говорит замглавы по социальной политике администрации Белогорска Галина Бурмистрова.

В 2017 году в 201 школе итоговый аттестат получат 35 учащихся. 130 школьников в новом учебном году продолжат обучение в школе № 10, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #школа

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Нино Кохреидзе