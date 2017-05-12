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сегодня, 15:45 5

И. о. мэра Свободного заработал почти в 40 раз меньше жены

Согласно опубликованным доходам за 2016 год, жена и. о. мэра Свободного Юрия Романова заработала примерно в 40 раз больше, чем ее супруг. Ее доход составил чуть больше 39 миллионов 969 тысяч рублей. Тогда как ее муж задекларировал сумму 952 тысячи 949 рублей. Эти деньги он заработал, находясь в прошлом году в должности главы Свободненского района.

Также в сведениях о доходах за прошлый год указано имущество, которым владеет Романов и его супруга. Юрий Павлович, по официальным данным, владеет квартирой и гаражом.

А вот у его супруги владений больше. В частности, у нее оформлено право собственности на 22 земельных участка общей площадью 63 738 квадратных метров, то есть больше 6 гектаров земли. Помимо этого, в собственности у супруги Романова несколько жилых домов, магазинов, гаражей, аптека, кафе, склады и хранилища, котельная, железнодорожные пути, узел водозабора, цеха и другие здания и помещения.

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#жизнь #Свободный

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Комментарии
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  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Человек из бизнеса, куча рабочих мест, естественно заработок семьи будет высоким. Сумел грамотно организовать своё дело, значит с головой мужик

  • безликий

    безликий
    1 час назад

    Один вор сменился другим. Раньше его был район - так мясо и мед за бесценок принимал у крестьян. А сейчас и район, и город. Комбо) Понятно, что все на жену записано. На этих выходных был там - больно смотреть. 3 улицы в городе - и те разбитые. Даже по сравнению с Белогорском, как небо и земля. Разворовали, развалили всё. И конца этому, судя по всему, не предвидится.

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Есть предложение переименовать данный ресурс из АмурИнфо в ЧужойКошелек.инфо

  • Мазепа

    Мазепа
    57 минут назад

    Ха ха халявщик, он что на работе халявит и в постели тоже.Жене респект и Уважуха, Пчелка мая!!!

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    безликий

    Один вор сменился другим. Раньше его был район - так мясо и мед за бесценок принимал у крестьян. А сейчас и район, и город. Комбо) Понятно, что все на жену записано. На этих выходных был там - больно смотреть. 3 улицы в городе - и те разбитые. Даже по сравнению с Белогорском, как небо и земля. Разворовали, развалили всё. И конца этому, судя по всему, не предвидится.



    Ставленники,чего уж там.

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