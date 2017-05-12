И. о. мэра Свободного заработал почти в 40 раз меньше жены

Согласно опубликованным доходам за 2016 год, жена и. о. мэра Свободного Юрия Романова заработала примерно в 40 раз больше, чем ее супруг. Ее доход составил чуть больше 39 миллионов 969 тысяч рублей. Тогда как ее муж задекларировал сумму 952 тысячи 949 рублей. Эти деньги он заработал, находясь в прошлом году в должности главы Свободненского района.

Также в сведениях о доходах за прошлый год указано имущество, которым владеет Романов и его супруга. Юрий Павлович, по официальным данным, владеет квартирой и гаражом.

А вот у его супруги владений больше. В частности, у нее оформлено право собственности на 22 земельных участка общей площадью 63 738 квадратных метров, то есть больше 6 гектаров земли. Помимо этого, в собственности у супруги Романова несколько жилых домов, магазинов, гаражей, аптека, кафе, склады и хранилища, котельная, железнодорожные пути, узел водозабора, цеха и другие здания и помещения.

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#жизнь #Свободный

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Екатерина PL