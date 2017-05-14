Два литра возбуждающего отвара украли во владивостокском музее для взрослых

Фото: primamedia.ru

Два литра возбуждающего отвара похитил во владивостокском музее «18+» один из посетителей. Кража произошла во время «Ночи музеев». Об этом ИА PrimaMedia рассказала маркетолог учреждения для взрослых Ирина Данилова. По её словам, руководство не будет обращаться в полицию.

В принципе, отметила Данилова, определить злоумышленника несложно – ведь момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако в учреждении решили оставить всё как есть, единственное, что руководство музея настоятельно советует воришке не принимать отвар залпом, а обратиться к ним за подробными рекомендациями.

«Мы не рекомендуем пить отвар единоразово в таких объемах. В этом случае эффект будет впечатляющим, но непродолжительным. Я бы посоветовала обратиться к нам – мы хотя бы расскажем о правильной дозировке и правилах курсового приема», – сказала Данилова.

Вместе с тем не лишённая чувства юмора сотрудница музея посоветовала местным дамам обратить внимание на сексуальную энергетику партнёра и не обольщаться, если его способности неожиданно вышли на качественно новый уровень.

Эротический музей «18+» в канун «Ночи музеев» решил принять участие в международной акции 20 мая. За это время учреждение посетило около одной тысячи человек.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Алексей Воскобойников