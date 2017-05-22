Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:42 2

В Приамурье едут из стран СНГ, а уезжают – в дальнее зарубежье (инфографика)

В Приамурье едут из стран СНГ, а уезжают – в дальнее зарубежье (инфографика)
Фото: mrmurtazin.com

Численность жителей Амурской области имеет тенденцию к уменьшению. Помимо демографических причин, количество проживающих в Приамурье сокращается за счёт отрицательного баланса въезжающих–выезжающих на постоянное место жительства. Куда именно уезжают амурчане и откуда идёт приток населения – в инфографике Амур.инфо.

По оценке Амурстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 апреля 2017 года составила 801 тысячу человек и за январь-март 2017 года уменьшилась на 800 человек. В эту цифру входят как уехавшие, так и умершие амурчане. При этом в первом квартале 2017-го количество переехавших из Амурской области жителей на 213 больше, чем приехавших жить здесь.

Просмотров всего: 507

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • архивная

    архивная
    1 час назад

    У кого есть возможность,те уезжают,значит не видять перспектив на улучшение жизни в Амурской области,человек ищет где лучше,многие из знакомых уехали на запад страны и за границу и не жалеют.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    36 минут назад

    Климат жесть/тарифы убийство/зачищают нас под аренду для Китая...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Амурской области готовят подкормочные поля для зимнего питания диких животных
Общество 2

Опубликованы доходы служащих всех отделений Центробанка

Общество 5

И. о. мэра Свободного заработал почти в 40 раз меньше жены

сегодня, 15:45
Общество 4

Путешественник из Иванова дошел до космодрома Восточный (видео)