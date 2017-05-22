В Приамурье едут из стран СНГ, а уезжают – в дальнее зарубежье (инфографика)

Фото: mrmurtazin.com

Численность жителей Амурской области имеет тенденцию к уменьшению. Помимо демографических причин, количество проживающих в Приамурье сокращается за счёт отрицательного баланса въезжающих–выезжающих на постоянное место жительства. Куда именно уезжают амурчане и откуда идёт приток населения – в инфографике Амур.инфо.

По оценке Амурстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 апреля 2017 года составила 801 тысячу человек и за январь-март 2017 года уменьшилась на 800 человек. В эту цифру входят как уехавшие, так и умершие амурчане. При этом в первом квартале 2017-го количество переехавших из Амурской области жителей на 213 больше, чем приехавших жить здесь.

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#жизнь

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Анастасия Болотина